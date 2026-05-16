- Želimo da vas obavestimo da smo upravo podneli žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke, a protiv odluke Centralne izborne komisije o sastavu biračkih odbora na biračkim mestima za ove vanredne parlamentarne izbore koji će biti održani 7. juna na prostoru Kosova i Metohije. Ponavlja se praksa iz prethodnih godina, ali u odnosu na prethodna tri izborna ciklusa 2025. godine, sada još i gore - kazao je član predsedništva Srpske liste Igor Simić.

Kako je naveo Simić, Srpska lista u odnosu na izbore u decembru prošle godine ima 25 članova manje u biračkim odborima što, kako je dodao, govori u prilog činjenici da se ne priznaju rezultati koji su ostvareni na prethodnim izborima gde je Srpska lista odnela ubedljivu pobedu, a da se mesta u biračkim odborima dodeljuju albanskim političkim partijama koje su imale neuporedivo manji broj glasova ili, kako je kazao, miljenicima režima u Prištini koji su takođe imali više desetina puta manje glasova u opštinama sa srpskom većinom, ali i u drugim opštinama u odnosu na Srpsku listu.

Kao jedan od primera, Simić je naveo opštinu Leposavić gde je u decembru prošle godine na parlamentarnim izborima Srpska lista imala 5.961 glas.

- Albanske prtije su imale: Samoopredeljenje 127, DPK 29, DSK 14 i Kurtijevi miljenici 490. Kada uporedite to sa brojem predsedavajućih ovog puta, dakle sa skoro 6.000 glasova, mi imamo četiri predsedavajuća. Samoopredeljenje, DPK i DSK, ukupno sa 160 glasova imaju ukupno 16 predsedavajućih. O članovima biračkih odbora i da ne govorimo, pošto je odnos još i gori - naveo je Simić, a prenosi Kosovo online.

Dodao je da u opštini Zubin Potok Srpska lista ima tri predsedavajuća, isto kao i Samoopredeljenje i DPK, a oni su imali 276 odnosno 143 glasova.

U opštini Zvečan, još je gora situacija, ističe Simić i ukazuje da Srpska lista ima jednog predsedavajućeg i osam članova biračkih odbora sa 3.298 glasova, a Samoopredeljenje sa 173 glasova ima tri puta više, odnosno tri predsedavajuća.

- DPK ima 68 glasova, skoro 50 puta manje od Srpske liste, a imaju tri puta više predsedavajućih, tačnije tri. Dakle, nastavlja se praksa od prošlog puta, ovog puta je posebno na udaru Severna Kosovska Mitrovica, gde Srpska lista sa 5.356 osvojenih glasova ima tri predsedavajuća, tri člana i dva rezervna člana, što ukupno daje 18 članova, a predviđeno je 24 mesta. To znači da na šest biračkih mesta na kojima glasa blizu 6.000 glasača samo u toj opštini, mi nećemo imati kontrolu nad izbornim procesom, što znači da se priprema ponovo izborni inženjering - istakao je Simić.

Kada je u pitanju opština Gračanica, kako dodaje Simić, sa 6.660 osvojenih glasova Srpska lista ima pet predsedavajućih, a Samoopredeljenje, DPK i DSK sa ukupno 2.300 glasova imaju 20 predsedavajućih, odnosno četiri puta više.

Najdrastičniji primer kada se govori o opštinama u Kosovskom pomoravlju je Parteš, naveo je Simić, i dodao da u toj opštini Srpska lista sa 1.714 glasova ima dva predsedavajuća, DPK sa jednim osvojenim glasom ima jednog, Samoopredeljenje sa 11 glasova ima jednog i DSK sa pet osvojenih glasova takođe jednog.

- Mi ćemo učiniti sve da to sprečimo i tome u prilog govori činjenica da smo predali ovu žalbu danas i očekujemo da Izborni panel za žalbe i predstavke poništi ovu nezakonitu odluku i da sastav biračkih odbora odražava etnički sastav opština, ali i rezultate na prethodnim izborima. Dodaću samo još jedan podatak, od 28 opština sa albanskom većinom na prostoru Kosova i Metohije, Srpska lista nema nijednog predsedavajućeg - istakao je Simić.