Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić poručio je danas da je otklonjena velika opasnost za Srbe na Kosovu i Metohij i da od 15. marta nema progona Srba koji nemaju kosovska dokumenta, niti zabrane ulaska na KiM studentima, lekarima i profesorima, dok će se nastaviti normalno odvijanje nastave i pružanje usluga u svim instituciujama koje funkcionišu na Kosovu, a deo su obrazovnog i zdravstvenog sistema Srbije.

- I to je najvažnije. Otklonili smo veliku opasnost po suštinski ostanak i opstanak Srba na ovim prostorima. I to je plod izuzetnih napora državnog vrha na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i predstavnicima Srpske liste koji su radili sa predstavnicima EU kako bi otklonili opasnost koja se nadvila nad našim narodom i pretila da ugrozi opstanak Srba na Kosovu i Metohiji i da protera više od 10.000 Srba sa KiM. To je ad akta, više ne pričamo o tome - naglasio je Simić na konferenciji za novinare.

On je precizirao da bi primenom Zakona o srancima direktno bilo pogođeno 7.200 Srba koji žive severno i južno od Ibra, a kojima će sada biti omogućeno da dobiju prištinska dokumenta kako bi mogli normalno da žive.

- Znam kakav stav Srbi imaju prema tim dokumentima, ali to je sada bilo rešenje kako bismo sačuvali naš narod na ovim prostorima, da ljudi nastave da žive u svojim domovima, da se majke ne odvajaju od dece, da se ne cepaju porodice i otima imovina - rekao je Simić.

Ukazujući da je bilo ugroženo funkcionisanje jedne od najznačajnijih ustanova - Univerziteta sa 10 fakulteta i Akademijom strukovnih studija u Leposaviću, Simić je podvukao da se ovim rešenjem otklanja opasnost da Srbi ne mogu da imaju svoj funkcionalni Univerzitet.

- Sprečili smo da naša deca, počev od one u vrtićima, školama, ostanu bez nastavnika i onih koji ih uče i obrazuju, zahvaljujući kojima može da funkcioniše život. Srpski obrazovne i zdravstvene institucije nastavljaju kao i do sada da pružaju usluge građanima- rekao je Simić.

Izaslanik EU za dijalog Kosova i Srbije Peter Sorensen istakao je na današnjoj konferenciji za medije u Prištini, da EU smatra ključnim prioritetom da Vlada Kosova obezbedi boravišne dozvole za zaposlene i studente na koje se odnosi Zakon o strancima, za početni period od 12 meseci, kako bi se, kako je rekao, sprečio bilo kakav prekid zdravstvenih i obrazovnih usluga.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je danas, na vanrednoj konferenciji za štampu, da se došlo do rešenja oko Zakona o strancima koje će omogućiti nesmetan i normalan rad srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija na Kosovu i podvukao da Srbi neće biti stranci u svojim domovima i u svojim institucijama u kojima rade.