Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je donošenje novog, rigoroznog zakona koji će u korenu saseći korupciju u bezbednosnim strukturama. Svaki policajac, ili vojnik koji bude uhvaćen da obavlja neovlašćene poslove sa strane - a naročito da pruža logistiku i zaštitu kriminalnim klanovima - biće momentalno izbačen iz službe, uz doživotnu zabranu rada u bilo kom sektoru bezbednosti.

Stručnjaci u ovoj odlučnoj političkoj inicijativi vide dokaz snage države da se konačno i bez kompromisa obračuna sa "trulim jabukama" u sopstvenim redovima.

Ključni problem

Specijalista za kontraterorizam i organizovani kriminal prof. dr Miroslav Bjegović ističe da najavljeni zakonski okviri direktno pogađaju u srce problema - unutrašnje uređenje i prekid sumnjivog "dopunskog rada" pojedinih pripadnika policije.

- Novi Zakon o policiji fokusiraće se na strogu kontrolu i nadzor, posebno u delu pružanja profesionalnih usluga licima koja su na meti suparničkih klanova ili u poslovima koji direktno ugrožavaju nacionalnu bezbednost - objašnjava Bjegović za Kurir.

Bivši savetnik premijera za nacionalnu bezbednost naglašava da, iako slični mehanizmi formalno postoje, ključni problem leži u lošoj selekciji kadrova na rukovodećim pozicijama tokom prethodnih godina:

- Čelni ljudi, počev od ministara, pomoćnika ministara, zamenika, kao i čelnih rukovodioca, moraju biti strože birani i da ispunjavaju visoke kriterijume. U te kriterijume spadaju maksimalna profesionalnost, obrazovanje, jake bezbednosne provere i spremnost da se uhvate u koštac sa ovakvim negativnim pojavama u MUP-u. Mnogi koji su birani na te pozicije nisu ispunjavali sve navedene kriterijume, a samim tim nisu imali dovoljno profesionalnog rada i kontrolu od vrha MUP-a prema dolepotčinjenim pripadnicima, što je, inače, problem već dugi niz godina. Pojedinci su iskoristili međuprostor za delovanje sa organizovanim kriminalnim grupama, naročito narko-mafijama, za šta su dobijali velike sume novca. To je veliki bezbednosni problem koji zadire u sistem nacionalne bezbednosti, kao i podrivanje aktuelne vlasti i zato sam siguran da ćemo u narednim danima i nedeljama odlukom predsednika države sve navedeno videti na delu - istakao je Bjegović.

Čvor u sivoj zoni

Sprovođenje ovog zakona smatra se ključnim korakom za vraćanje poverenja građana u bezbednosni sistem, uvođenje gvozdene discipline i najoštrije sankcionisanje svakog delovanja protiv interesa države.

Ilija Kajtez, pukovnik u penziji i profesor sociologije na Vojnoj akademiji, upozorava da se pojedinci u uniformama ne smeju otimati lancu komandovanja.

- Predlog novog Zakona je od velike važnosti. Naravno, za očekivati je i da u određenim krugovima neće biti blagonaklono prihvaćen. Predsednik Vučić je svestan u kakav koštac ulazi i koliki će otpor i rizike ovo izazvati, ali to je dokaz političke snage. Nespojivo je sa uniformom raditi stvari koje se kose sa zakletvom. Taj neprincipijelni čvor u sivoj zoni mora biti presečen, bez obzira na sve rizike i otpore kojih je mnogo. Vojna i policijska profesija su stvorene kao takve da se služi narodu i državi, a ne onima koji vam daju pare. Oni koji se prihvate takve odgovornosti da nose uniformu, ali i funkcija koje podrazumevaju šira znanja u domenu bezbednosti svoje zemlje, povezani su sa velikim brojem ljudi i deo su jedne sive zone. To znači da dozvoljavaju sebi da koriste državne pozicije kako bi ostvarili neke sopstvene prihode, plate i to je sa njihovom profesijom nespojivo. Predlog Zakona predsednika Srbije Aleksandra Vučića u potpunosti pozdravljam i treba ostati dosledan u ovakvim stavovima. Ljudi koji ostvaruju sumnjive kombinacije moraju biti spremni na to da će jednom snositi odgovornost za svoje postupke - izričit je Kajtez.

Blažo Marković: Idu u invalidsku penziju, pa rade kao obezbeđenje!

Lider Pokreta "Novi ljudi, nova snaga Srbije" Blažo Marković podvukao je da treba raditi na aktivaciji već postojećeg Zakona, ukazujući na brojne propuste unutar kontrole jednog zatvorenog sistema kao što je policija.

- Ono što bih posebno podvukao je i činjenica da dosta pripadnika policije odlazi u invalidske penzije u koje odu zdravi, dakle, oni i dalje mogu da obavljaju svoj posao, ali to ne čine. Kada komisija odobri tu invalidsku penziju, dolazimo do još većeg problema, a to je obavljanje bilo kakvog posla "na crno". Ako ste u invalidskoj penziji, znači da niste sposobni za rad i to dobijete napismeno. Kako onda možete da radite bilo kakve druge poslove, a posebno u ovom slučaju kao nečije obezbeđenje po lokalima, restoranima, klubovima, hotelima?! Zakon već postoji, ali mora dosta da se radi na njegovoj dodatnoj aktivaciji kako ne bi došlo do ovakvih propusta u budućnosti. Takođe, ovakvim primerima treba da se pozabavi i PIO fond. Ono što je isto bitno je da te restorane, hotele i ostale firme koje primaju na rad invalidske penzionere, treba kažnjavati za to, a kada se to utvrdi, tim penzionerima oduzeti invalidske penzije - rekao je Marković.