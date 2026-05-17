Ovu sna­žnu po­ru­ku po­slao je svim gra­đa­ni­ma pred­sed­nik Sr­bi­je Ale­k­san­dar Vu­čić iz Pa­la­te Sr­bi­ja sa ko­n­fe­re­n­ci­je za no­vi­na­re ko­ju je odr­žao za­jed­no sa di­re­k­to­rom po­li­ci­je Dra­ga­nom Va­si­lje­vi­ćem.

La­žne vesti

- In­ten­zi­v­na je po­tra­ga, je­di­ni­ce sve tra­že, ogro­man broj pri­pa­d­ni­ka je uklju­čen. Ta pri­ča "ne­ma te­la, ne­ma de­la" to­li­ko je glu­pa da ne­mam re­či, zna­mo da je li­ce upu­ca­no, ni­šta ne mo­že da se sa­kri­je pra­njem ča­r­ša­va. Po tom pi­ta­nju i u ovom slu­ča­ju, ko­ji je izu­ze­t­no te­žak za nas, po­na­ša­li smo se kao dr­ža­va veo­ma pro­fe­sio­nal­no, ozbi­lj­no i od­go­vor­no, ne po­dle­žu­ći pri­ti­sci­ma ni onih ko­ji ima­ju li­č­ne ra­zlo­ge da ne­što uči­ne ili go­vo­re pro­tiv do­sko­ra­šnjeg še­fa beo­gra­d­ske po­li­ci­je, ni­ti po­dle­žu­ći pri­ti­sci­ma onih ko­ji će ne­ko­ga da bra­ne i ne pi­ta­ju­ći se šta se stvar­no do­go­di­lo. Pos­to­je ra­zni na­pa­di, iz ra­znih sfe­ra, na se­k­tor bez­bed­nos­ti u Sr­bi­ji. Za­to se vo­de ka­m­pa­nje pro­tiv po­je­di­nih lju­di, a u ko­ri­st po­je­di­nih lju­di. I ni­ko ne vo­di ra­ču­na o dr­žav­nim in­te­re­si­ma, ne­go sa­mo o svo­ji­ma - ka­zao je Vu­čić.

Nu­l­ta tolerancija

Pred­sed­nik Sr­bi­je na­ja­vio je da će u na­j­sko­ri­jem ro­ku bi­ti do­net za­kon po ko­jem sva­ki po­li­ca­jac ili vo­j­nik ko­ji bu­de uhva­ćen da oba­vlja dru­ge po­slo­ve, mi­mo onih za ko­je do­bi­je di­re­k­t­nu do­zvo­lu od dr­ža­ve, ne­će vi­še mo­ći da ra­di u bi­lo u kom de­lu po­li­ci­je ili voj­ske.

- E, ti ma­j­čin si­ne, vi­še ne mo­žeš da ra­diš u po­li­ci­ji, u bi­lo ko­jem de­lu po­li­ci­je. I u voj­sci isto. Ba­rem ne­će mo­ći da se še­ta­ju na­r­ko-di­le­ri sa zna­č­ka­ma vi­še. I ka­da ka­žem usko­ro, mi­slim da će­mo za me­sec da­na da usvo­ji­mo za­kon. Za ovo ne­ću ni da pi­tam Bri­sel, ne­ka nas na­pa­d­nu za to. I baš me bri­ga, ne­ka njih 2.000 ili 5.000 na­pu­sti od­mah po­li­ci­ju. Od­mah idi­te ku­ći, ne­će­te mo­ći da ra­di­te vi­še, ni u voj­sci isto. Šta smo mi, bu­da­le?! Da ško­lu­je­mo ne­kog na Vo­j­noj aka­de­mi­ji, da ško­lu­je­mo ne­kog u Ka­me­ni­ci, da da­je­mo no­vac ogro­man, da ula­že­mo u opre­mu, da pla­ća­mo ne ma­le pla­te, a da on­da sva­ko pra­vi svoj klan, gde će sa kim da ra­di, ko­me će da po­ma­že, ko­ga će da pro­pu­šta i ta­ko da­lje - re­kao je šef dr­ža­ve i do­dao da je na­ro­du dos­ta onih ko­ji mu na sva­kom me­stu go­vo­re: "Znaš li ti ko sam ja?"

Foto: Ilija Ilić

- Ako je ne­ko u sta­nju da po­či­ni na­j­te­že kri­vi­č­no de­lo, a da je za­vr­ša­vao ško­lu u Ka­me­ni­ci i da, ka­da izvr­ši na­j­te­že kri­vi­č­no de­lo, mr­tav la­dan sed­ne i po­pi­je pi­će, a pri­tom smo mi kao dr­ža­va ulo­ži­li u nje­ga... Ako ču­vaš na­j­ve­će mo­gu­će kri­mi­na­l­ce, lju­de iz ne­kog dru­gog mi­ljea, ti ne­maš šta da tra­žiš u po­li­ci­ji i u voj­sci. Dr­ža­va će ula­ga­ti u ne­či­je zna­nje iz si­ste­ma bez­bed­nos­ti, a oni će le­po da se uve­žu i da ra­de sa kri­mi­na­l­ci­ma i da nam po­la na­r­ko-di­le­ra ima po­li­ci­j­sko obez­be­đe­nje?! Po­la njih ko­ji ra­de u obez­be­đe­nju zna u sva­kom tre­nu­t­ku ko je ko­ji na­r­ko-di­ler. Dos­ta je bi­lo. Ka­žu ima to ima i u dru­gim dr­ža­va­ma. E ne­ka ima, ov­de ne­će da ima - oštro je po­ru­čio pred­sed­nik.

Svi ih se pla­še, ali ja NE!

I di­re­k­tor po­li­ci­je Dra­gan Va­si­lje­vić i pred­sed­nik Vu­čić de­man­to­va­li su tvr­d­nje opo­zi­cio­nih me­di­ja da je pred­sed­ni­kov brat An­drej Vu­čić vla­snik re­sto­ra­na na Senjaku u ko­me se do­go­di­la pu­c­nja­va i op­tu­žio cr­no­go­r­ske kri­mi­nal­ne kla­no­ve da ši­re ta­kve la­ži.

Aze­r­be­j­džan, pa Kina: In­ten­zi­v­na spo­lj­no­po­li­ti­č­ka aktivnost Vu­čić je na­ja­vio da će da­nas ot­pu­to­va­ti u Aze­r­be­j­džan i ista­kao da će u na­red­nim da­ni­ma i ne­de­lja­ma ima­ti in­ten­zi­v­nu spo­lj­no­po­li­ti­č­ku ak­ti­v­nost, kao i da će kru­na nje­go­ve ka­ri­je­re bi­ti po­se­ta Ki­ni.

- Pu­tu­je­mo u Aze­r­be­j­džan uju­tro, u po­ne­de­ljak noć se vra­ća­mo i on­da če­ka­mo ko­na­č­nu po­tvr­du. Pred­sed­nik Ru­si­je Pu­tin ot­pu­to­va­će u Ki­nu 19. i 20. ma­ja. Ne­ko­li­ko da­na po­sle to­ga mi ide­mo u Ki­nu na raz­go­vo­re sa pred­sed­ni­kom Si­jom, da­kle, po­sle po­se­te Tra­m­pa, pa Pu­ti­na, ima­će­mo izu­ze­t­nu ča­st da ide­mo u zva­ni­č­nu dr­žav­nu po­se­tu NR Ki­ni. Tu oče­ku­je­mo mno­go - re­kao je Vu­čić.

- Mi­slim da je An­drej ta­mo mo­žda bio jed­nom u ži­vo­tu ili ni­jed­nom, ali ne vre­di kad ima­te po­sla sa la­žo­vi­ma. Sad vi­di­te ka­ko ma­fi­ja ra­di. Zna­te li ko je to iz­mi­slio, ko je to pr­vi re­kao? Pa re­kao je ovaj do­ka­za­ni, pra­vo­sna­žnom pre­su­dom osu­đe­ni kri­mi­na­lac opet iz Cr­ne Go­re, a ko­ga sa­da, pre­ma na­šim oba­ve­šta­j­nim po­da­ci­ma, šti­ti ka­va­č­ki klan i dr­ži na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re, ko­ji se ne ja­vlja na izdr­ža­va­nje ka­zne. To je sin one ne­ka­da­šnje pred­sed­ni­ce Vr­hov­nog su­da Me­de­ni­ce (Mi­loš Me­de­ni­ca, prim. aut.) - re­kao je Vu­čić i na­gla­sio da ka­va­č­ki klan, kao i ška­lja­r­ski, ima­ju pro­blem sa­mo sa jed­nim li­de­rom na Ba­l­ka­nu:

- To je Ale­k­san­dar Vu­čić, po­što sa dru­gim li­de­ri­ma oči­gled­no ne­ma­ju baš mno­go pro­ble­ma. A zar ni­je "Fra­nš" u vla­sni­štvu mog bra­ta? Ko­li­ko su to pu­ta go­vo­ri­li, ja mi­slim da on ni­kad ta­mo ni­je ni bio. I pa­da jed­na za dru­gom laž, od Jo­va­nji­ce, Va­lje­va, zvu­č­nog to­pa, pa i ovo, ali uvek mo­ra­te da iz­mi­sli­te ne­ku no­vu laž, ali pa­da sva­ka. Cr­no­go­r­ski na­r­ko-kla­no­vi su na­j­go­ri u Evro­pi. Po­bi­še po­la dr­ža­ve, po­bi­še lju­de gde sti­go­še. Pa ni­su se­la Ška­lja­ri i Ka­va­či oko Kra­gu­je­v­ca, Kra­lje­va ili Ča­č­ka, a ni bli­zu Beo­gra­da, ne­go ste nam uve­zli to zlo ov­de! Svi ih se pla­še? Evo, ima jed­na bu­da­la ko­ja ih se ne pla­ši! - odlu­č­no je po­ru­čio sr­p­ski pred­sed­nik.



Deo me­đu­na­rod­ne zavere: Ni­je Sr­bi­ja tra­ži­la odva­ja­nje Cr­ne Gore

Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje no­vi­na­ra da pro­ko­men­ta­ri­še izja­vu bi­v­šeg pred­sed­ni­ka Cr­ne Go­re Mi­la Đu­ka­no­vi­ća da je SPC "pa­ra­po­li­ti­č­ka or­ga­ni­za­ci­ja“, Ale­k­san­dar Vu­čić je izja­vio da ra­zu­me za­što Đu­ka­no­vić mr­zi SPC i do­dao da je on pro­tiv ta­kvog po­li­ti­č­kog sta­va, ali da ga vi­še in­te­re­su­je šta o tom pi­ta­nju mi­sle oni ko­ji sa­da vla­da­ju Cr­nom Go­rom i za­što o to­me ne go­vo­re.

- Sr­bi­ja ni­je tra­ži­la ra­sta­ka­nje SR Ju­go­sla­vi­je. Odva­ja­nje Cr­ne Go­re iz dr­žav­ne za­jed­ni­ce ura­đe­no je u okvi­ru me­đu­na­rod­ne za­ve­re pro­tiv Sr­bi­je, od­no­sno za ot­ce­plje­nje Ko­so­va i Me­to­hi­je. Ima­li smo neo­d­go­vor­ne po­li­ti­ča­re ov­de ko­ji ni­su ra­zu­me­li me­đu­na­rod­nu igru, ni­su ra­zu­me­li ni­šta. Oni su ži­ve­li od da­na do da­na sa­mo da oplja­č­ka­ju ovu ze­mlju. Ce­la igra bi­la je u to­me da Sr­bi­ja ne preu­z­me prav­ni kon­ti­nui­tet u od­no­su na SF­RJ. Dan po­sle preu­zi­ma­nja vla­sti Ko­štu­ni­ca obja­vlju­je da se odri­če­mo prav­nog kon­ti­nui­te­ta u od­no­su na SF­RJ - ka­zao je sr­p­ski pred­sed­nik.