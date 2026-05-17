Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev ispratio je nakon bilateralnog sastanka predsednika Aleksandra Vučića do automobila, a na pitanje novinara da li to posmatra kao prijateljski gest, predsednik Vučić je poručio da su dobri prijatelji, braća.

- Naravno da smatram to prijateljskim gestom. Mi smo prijatelji, braća, jednom mesečno razgovaramo telefonom, vidimo 4,5 puta godišnje. Delimo informacije, znanja i saznanja. Nisam ni morao da ga pitam, znao da sa će prekinuti saradnju sa Evropskim parlamentom. Vole da drže lekcije kako izgleda demokratija, a kada im zatreba nafta i gas, onda dolaze kod njega i mole - istakao je predsednik Srbije tokom obraćanja medijima iz Bakua.

Podsetimo, Vučić se prethodno sastao sa najviđenijim azerbejdžanskim privrednicima, govorio je o velikoj gasnoj elektrani koja će biti izgrađena kod Niša i istakao je važnost daljeg razvoja odnosa.

- Predsednik Alijev i ja smo potvrdili naše prijateljstvo, mi se podržavamo već godinama na međunarodnoj sceni. Razgovarali smo o situaciji u Iranu, Azerbejdžan se, kao što znate, graniči sa Iranom, i osetili su sve što se zbiva, ali zahvaljujući mudroj politici Alijeva zadržali su mir i stabilnost - kazao je on.

Takođe, Vučić ističe da će sutra razgovarati sa predsednikom Kenije, i da je veoma bio razočaran kada je ta afrička zemlja priznala tzv. Kosovo.

- I to će biti tema, ali i ekonomska saradnja. Razgovaraću i sa predstavnicima slovačkog MSP, Mirziojevim, ponovo sa Alijevim, pa nazad za Beograd. Čekaju nas važni poslovi, za dva dana ćemo tačno znati kada idemo u Kinu. Putin je ja mislim prekosutra u Kini, pa je onda naš red. To je za nas od najvećeg značaja rekao bih u prethodnih 20, 30 godina - kazao je predsednik.