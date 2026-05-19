Slušaj vest

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas gostovao je na blokaderskoj N1, gde je govorio o studentima blokaderima, tzv. studentskoj listi, odnosu među njima, kao i predstojećim izborima.

Naime, Đilas je govoreći o studentima blokaderima poručio da mladi sa dvadeset i nešto godina ne mogu imati dovoljno znanja i životnog iskustva.

- Ne možete sa 20ak godina da imate dovoljno znanja, jer niste još završili škole, niste radili i nemate životnog iskustva. Te dve stvari su važne. Ja smatram da na mesta u državi koja treba da rešavaju probleme treba da uđu ljudi koji su već radili taj posao, odnosno u nekoj toj sferi bili, koji znaju kako vlast funkcioniše i tako dalje - rekao je Đilas.

Dok je, govoreći o izlasku "studentske liste" na izbore, Đilas izjavio sledeće.

- Ono što ja znam kao čovek koji se bavi politikom određeno vreme, to je da je tačan stav da postoji deo ljudi koji bi glasao za studentsku listu, ali ne bi baš glasao ako je tamo opozicija, posebno ako već 15 meseci se nosioci te liste ograđuju od opozicije, neće da razgovaraju, što je sve njihovo pravo. Takođe postoji deo ljudi koji kaže: 'Mi nećemo da glasamo za nešto što ne znamo baš konkretno šta je'!" - rekao je Đilas.

Šef SSP govorio je i o skupovima studenata blokadera, pa se osvrnuo na onaj nasilni - na Vidovdan prošle godine.

- Ja moram da kažem da sam ja u protestima odavno, neke sam organizovao i kao student, bio sam kao građanin i 15. marta i na Vidovdan, kada nisam slušao govornike moram da priznam, malo mi ti govori nisu legli - rekao je Đilas i dodao da smatra da ljudi iz opozicije nisu baš "najdobrodošliji" na tom skupu.

Govoreći o izborima, Đilas je izrazio nezadovoljstvo što prošle godine predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije raspisao izbore, a kada je nudio, Đilas je predsedniku pretio.

- Mislim da je propuštena šansa da do izbora dođe još prošle godine, kad je Vučić bio najslabiji i kad je bio u ogromnim problemima - rekao je Đilas, a godinu dana ranije isti taj Đilas je izjavio sledeće:

- Zajednički stav da to što Vučić priča da neki izbori koje bi on zakazao u mesec i po dana, oni nisu opcija za opoziciju i mi na takvim izborima nećemo učestvovati. ​Svi su jasno rekli da na ove izbore Vučića, ako hoće da se igra i da ih raspisuje, mi sigurno nećemo učestvovati, a ja mogu da vam kažem da ti takvi izbori neće moći da budu ni održani - rekao je Đilas prošle godine.