Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da je Srpska napredna stranka spremna da preispita ponašanje svakog pojedinca, ali i da osuđuje one koji se sakrivaju iza predsednika Aleksandra Vučića.

- Mislim da je predsednik Vučić govorio o bahatom i arogantnom ponašanju predstavnika vlasti i stranke iz koje dolazim, to je jedan segment, a ovaj segment je drugi koji se tiče bezbednosti. Deluje da je logično da policajci u slobodno vreme ne obezbeđuju pripadnike kriminalnih grupa, da ne obezbeđuju noćne klubove. Kao država moramo da idemo u jasnije sankcije. Ako vam je mala plata u policiji, nemojte da se bavite tim poslom. Ali prvo morate da vratite ono što je država uložila u vas. Država investira u njih da bi čuvali javni red i mira, čuvali građane. Oni su manjima, ali postoje neodgovorni pojedinci. Mi moramo ući u čvršći obračun, zakonski, sa njima. Građani to očekuju - rekao je Vučević za TV Pink.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je istakao Vučevič, SNS 14 godina pokušava stalnim pozivima da se stvari vezane za beuzbednost ne tolerišu.

- Razumeli smo poruku predsednika Srbije i nadam se da su je razumeli oni koji to rade. Kao stranka smo spremni da i detaljnije preispitamo ponašanje svakog pojedinca. A svi oni koji se kriju iza Aleksandra Vučića, a posle rade to što rade, urušavaju Aleksandra Vučića i sopstvenu državu. Ne smemo da dozvolimo da se to dešava, a kada se desi mora da bude sankcionisano. Mi ćemo kritiku da primimo samo od građana, a ne od onih koji su se ponašali bahato kada su bili na vlasti. Od njih nećemo slušati moralne kritike. Razumeli smo kakve građani hoće promene, ne one koji nude blokaderi, već da vide uljudnost svojih predstavnika države - rekao je Vučević.

SNS će imati pravu listu, sa mnogo mladih i studenata



Kada imamo posla sa ljudima koji neće da se predstave, koji imaju ekspresiju arogancije i bahatosti, koji su iza nezakonskih postavljenih struktura, kao što su plenumi, zborovi, onda, kako je istakao Vučević, možete očekivati studentsku listu bez studenata.

- Ja sam ponosan što će SNS imati pravu listu, sa mnogo mladih i studenata. Mislim da će njihova lista biti 'Tesno mi ga skroji nano'. To je bosanski lonac, svega što želite. Oni se hvale da su pobedili na izborima za lekarsku i advokatsku komoru. Sve vreme su pričali da SNS uzurpira sve segmente života. Oni su priznali u toj emisiji da preuzimaju kontrolu nad zanatskim i drugim organizacijama. Nisu spomenuli da su izgubili u 15 opština. Zaboravili su da su izgubili izbore na kojima su građani glasali. Mešaju se u sve, u advokate, penzionere, lekare, policiju, oni se u sve mešaju i sve znaju i da svi treba da se povinuju - rekao je Vučević.

Prema njegovim rečima, to predstavlja politiku blokadera i kako je rekao, to je apel građanima da poslušaju šta govore.

- Razumeo sam da se neće baviti pitanjem KiM. Njima to nije bitno. Ne znaju apsolutno ništa. Oni da znaju, oni bi završavali svoje fakultete. Oni beže od svake teme. To su za mene promene na gore kad vidim šta su uradili u prethodnih 19 meseci. Napali su državu, izbacili đake iz učionica, uneli razdor, posvađali roditelje sa decom i niste čuli nijedan program. Oni se raduju svakoj nesreći, išli su po EU i tražili sankcije Srbiji. Mi smo godinama bili u opoziciji i nikada nismo pričali protiv naše države. Nesretni Borko Stefanović kuka što se Ursula čula sa Vučićem. Imamo posla sa ljudima koji ne žele da se predstave. Ti ne možeš da prodaješ sendviče ako nisi za nas, ne smeš da snimiš film ili seriju. Ta blokaderska lista, ima stalnu potrebu da napadne Srbe na KiM, autentičnu političku organizaciju Srba na KiM. Time daju argumente Aljbinu Kurtiju da nije usamljen u izjavama da su Srbi na severu KiM u kriminalnim strukturama, jer ima te izjave i iz Beograda. Oni kriminalizuju Srbe na KiM. Užasavajuća je ta poruka prema Srpskoj listi - zaključio je Vučević.