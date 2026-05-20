Slušaj vest

Gostujući na blokaderskoj N1 kod voditeljke Danice Vučenić, predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas već je počeo sa deljenjem ministarskih fotelja unutar svoje stranke, ponašajući se kao da je to njegova nadležnost, nadajući se da će ponovo doći na vlast, pa moći određene ljude da postavlja po svojoj želji na određene funkcije.

- Mi kada kažemo da će Stranka slobode i pravde izaći na izbore i ponuditi svoj program, Srbija 2030. navedeno tamo sve, mi kažemo i ljude. Znači, ja zaista mislim da je, ne znam, da je Dušan Nikezić najbolji čovek da vodi finansije Srbije, Peđa Mitrović privredu, Borko Stefanović je čovek za spoljnu politiku. Ko će više da se bori protiv kriminala i da hapsi ono što je njena nadležnost nego Marinika Tepić? Ja Vam kažem, to je naša priča i mi na tome insistiramo - istakao je Đilas.

Nakon što je samouvereno podelio funkcije svojim partijskim saborcima kao da je na vlasti, dočekao ga je hladan tuš voditeljke:

- Ali, imate jedan problem samo. Problem je što većinsku podršku ima taj studentski pokret, a ne Stranka slobode pravde, ZLF, PSG i opozicija - rekla mu je Vučenić.