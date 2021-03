FELJTON KURIRA! JASENOVAC AUŠVIC BALKANA: U gladijatorskim borbama sin ubijao oca, brat brata! (3)

Saznao sam od starih logoraša očevidaca kako su ustaše jednoj trudnoj ženi rasporile trbuh i izvadile dijete, a drugoj netrudnoj otvorile trbuh, pa joj to dijete u trbuh ugurale

Svaki put kada bi logor posetio neki ustaški funkcioner... vodila se „gladijatorska borba“. Uprava logora bi iz stroja zatočenika izabrala dvojicu, obično dva brata, oca i sina, ili dva rođaka... Svaki... bi dobio bi po jedan drveni malj i... morao je jedan drugoga da udara sve dok jedan od njih ne bude mrtav - svedočio je Sreto Popović.

U Veljunu (opština Slunj) ustaše su uhapsile srpskog sveštenika Branka Dobrosavljevića i naredili mu da iskopa jamu za svog sina, koji je bio student. Kad je to uradio, doveli su dečaka i počeli ga bičevati pred ocem.

Kad se onesvestio, odsekli su mu ruku, skinuli kožu sa glave... i konačno ga ubiše udarcem čekića po glavi. Tada je otac bio prisiljen da peva pravoslavnu posmrtnu misu sinu, koji se zvao Stefan. Tokom mise, otac se onesvestio tri puta, ali je bio bičevan dok nije završio. Konačno, i on je bio ubijen udarcem čekića.

Logoraši jeli mrtve drugove

„Saznao sam od starih logoraša očevidaca kako su ustaše jednoj trudnoj ženi rasporile trbuh i izvadile dijete, a drugoj netrudnoj otvorile trbuh, pa joj to dijete u trbuh ugurale... Na svoje sam pak oči gledao kad su ustaše položile jednog zatočenika na nakovanj, te ga čekićima tukle kao da po njemu kuju, sve dotle dok nije podlegao.“ (zarobljenik Mato Šulina)

„U kasnu jesen god. 1942... njih oko 50 likvidirani su uglavnom glađu. Tu su pojedini zatočenici jeli mrtve drugove...“ (Jakob Danon)

„Za više hiljada logoraša ciglana je bila mesto strašne smrti... Tada sam video kako se ljudska tela tope na vatri kao vosak. Ustaše su zatočenike ili žive bacale u oganj ciglarske peći, ili ih prvo ubijale pa njihove leševe ubacivale u Pičilijevu peć.“ (Maksim Dimić)

„U siječnju 1943. bila je strašna zima. Uposlili su me u elektrani... S bandere na kojoj sam radio vidio sam svojim očima kako su zaklali moju ženu i djecu. Od užasa bih pao s bandere da nisam bio vezan. Oduzela su mi se usta i kasnije sam teško mogao progovoriti. Ustaše su me na povratku s posla tukle sve do logora tražeći od mene da pjevam mađarske pjesme.“ (Ladislav Grinbaum)

Ekser kroz usta u mozak

„Ubojstva vršila (i) na tzv. graniku, gdje bi između osam i devet sati uvečer žrtve udarali komadom željeza po glavi i onako omamljene ili mrtve pobacali u Savu... ustaše bi ranom zorom ispirali krv sa granika... Danomice bi u trajanju od 14 dana bilo pobijeno po 50 ljudi, a onda nakon izvjesne pauze nastavilo bi se opet...“ (Julijo Bing)

„Vidio sam vlastitim očima... decembra 1944. kako su se Luburić Maks i... zabavljali na taj način, što je pred njima stajala potpuno gola, kao od majke rođena, devetnaestogodišnja djevojka zatočenica Lončarević Marica iz Plesma, koju su tada povalili na zemlju, odnosno pod stol, te istu tamo razapeli, raširili noge i u spolni organ potresali pepeo cigareta. Istu djevojku nitko nije poslije toga više vidio.“ (Milan Duzemlić)

„... Naišao je jedan mladić, visok, lep i (ustaša) ga je pitao: ‚Ko si ti?‘... Kaže: ‚Srbin.‘ ‚Odakle si?‘ Kaže: ‚Iz Like‘... Kaže: ‚Zini‘... Uzeo je ekser, zabio mu u usta sa šiljkom nagore, a širim krugom nadole i jednim udarom pesnice odozdo u bradu ekser mu je zabio u mozak. Na njemu se videlo da uživa u tome što to radi. A čovek je posle tog udarca... pao. Počeo je da se trza... iz usta mu je potekao mlaz krvi.“ (Cadik Danon),

Smiljan pust SATRLI TESLE NA ILINDAN 1941. Ustaše su na Svetog Iliju 1941. pobile sav srpski živalj u Smiljanu, rodnom mestu Nikole Tesle... srušile kuću u kojoj je rođen... Ustaše su u Smiljanu i okolini ubili 91 osobu s prezimenom Tesla. Danas je od Smiljana ostalo malo groblje iznad crkve... foto: Profimedia

57 ustaških metoda MUČENJE ŽRTAVA KOJE U VEĆINI SLUČAJEVA DOVODI DO SMRTI 17. Bacanje živih žrtava u jame 18. Spaljivanje žive žrtve 19. Masovno spaljivanje u pećima 20. Nabijanje na kolac 21. Kuvanje živih u kazanima za sapun 22. Vađenje organa iz živih žrtava 23. Bacanje žrtava psima i svinjama 24. Bičevanje do smrti 25. Dranje kože žrtava 26. Gaženje do smrti 27. Ukucavanje eksera u glavu 28. Komadanje tela žrtava 29. Kopanje očiju 30. Razapinjanje 31. Odsecanje testisa 32. Lomljenje kostiju 33. Premlaćivanje 34. Nabijanje eksera pod nokte 35. Vezivanje žrtve i njeno valjanje po dasci sa ekserima 36. Vešanje za noge 37. Organizovanje gladijatorskih borbi 38. Zasecanje radi pijenja krvi 39. Okivanje nogu logoraša bukagijama 40. Trovanje hrane kaustičnom sodom 41. Progorevanje žrtve lemilicom Objavljujemo od 17. do 41. od 57 metoda ubijanja i mučenja, ostale u sledećem nastavku. foto: Marina Lopičić

