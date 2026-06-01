Kandidatkinja za poslanicu Srpske listeJovana Radosavljević izjavila je da je važno da se na izbore, koji će na Kosovu i Metohiji biti održani 7. juna izađe u velikom broju i da se osvoji svih deset mesta u kosovskom parlamentu kako bi se nastavila institucionalna borba.

Ukazala je da je teško boriti se protiv mašinerije iz Prištine koja ima za cilj da nametne predstavnike kosovskih Srba. Neprestani izborni ciklusi, prema njenim rečima, dovode ljude u stanje nepoverenja, zbog čega je važno da na ovim izborima izlaznost bude visoka, kako bi se omogućio kontinuitet borbe.

- Kada pominjem probleme, ima ih mnogo i biće ih još više. Zato je neophodno da na političkoj sceni imamo ljude koji imaju iskustva da bismo nastavili borbu na terenu, ali i u komunikaciji sa predstavnicima međunarodne zajednice, kako se neki problemi sa kojima smo se suočavali mogu rešiti. Imamo primere zatvaranja ambulante u opštini Srbica, kao i preuzimanje železničkih stanica na severu Kosova, ali i vrlo propagandističke momente od strane albanskih partija koje svoju kampanju rade na severu Kosova. Ljudi su umorni. Mislim da im je potrebno da uvide da je učestovanje na narednim izborima 7. juna su izuzetno važno po kontinuitet borbe koja je za nas neophodna - poručila je Radosavljević na RTS.

Upitana šta joj je bio cilj kada je odlučila da se politički aktivira, imajući u vidu da je bila direktorka jedne nevladine organizacije, rekla je da je to osećaj odgovornosti.

- Može se reći da ovo nije idealno vreme za početak političkog angažovanja, ali moje iskustvo u civilnom sektoru dalo mi je priliku da steknem iskustvo i razumevanje problema sa kojima se srpski narod suočava i da shvatim da borba u okviru civilnog sektora nije dobra. Moramo da napravimo korak dalje. Na neki način, kada sam razmišljala o angažmanu, ova borba proizlazi iz osećaja odgovornosti - rekla je Radosavljević.

Situacija na Kosovu po srpski narod, kako je ukazala, godinama unazad je teška i nepredvidiva.

Radosavljević je juče obišla srpske porodice u Velikoj Hoči i Orahovcu, a tim povodom je ukazala da i na centralnom Kosovu, južno od Ibra, postoje problemi.

- Čini mi se da tamo problemi postoje, možda nisu isti, ali nas deli isti osećaj nebezbednosti i institucionalnog pritiska. Cilj moje posete bio je da pokažem da nismo sami u ovome i da se moramo držati zajedno - kazala je.

Dodala je da jako teško motivisati birače kada postoje izborni ciklusi jedni za drugima u nekoliko meseci, posebno kada ljudi vide da se stvari ne menjaju i postoji percepcija da su one gore nego što su bile.

- Zato je važno izaći na izbore i doprineti tome da se reprezentacija i zastupljenost kosovskih Srba na taj način ispravi. Videli smo šta znači kada se odluke koje se tiču nas donose u naše ime i kakve to dalekosežne posledice može imati po naše živote. Važno je da osvojimo svih deset mesta u kosovskom parlamentu da bismo mogli da nastavimo institucionalnu borbu. Očekivanja su da ćemo dobiti deset od deset mandata, ali je teško boriti se protiv mašinerije iz Prištine koja ima za cilj da nametne predstavnike kosovskih Srba koji žele da odlučuju u naše ime - kazala je Radosavljević.