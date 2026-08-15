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U selu Međeđi Potok, na obali Gazivoda u opštini Zubin Potok, ovog vikenda vlada neuobičajena tišina. Desetak vikendica je prazno, uprkos letnjim temperaturama koje dostižu i 40 stepeni. Za razliku od prethodnih godina, kada je ovo područje bilo puno posetilaca i porodičnih okupljanja, među vlasnicima danas preovladava neizvesnost zbog rušenja vikendica na drugim delovima obale i najava da bi isti scenario mogao da zadesi i njih.

Prethodnih godina, tokom leta je ovde bilo puno graje i veselja. Porodična okupljanja, kumovska druženja, proslave rođendana, rođenja i venčanja neretko su obeležavani u vikendicama koje su vlasnici ustupali ne samo svojoj familiji već i prijateljima, komšijama, a neretko i poznanicima koje su tih dana tek upoznali.

Kako vlasnici kažu, to je bilo parče raja koje su hteli da dele sa svim dobrim ljudima koji su želeli da osete čari letnjeg provoda na jezeru Gazivode.

Idiličnu priču ovih dana kvare senke buldožera i mašina čije se kretanje prolama sa drugog kraja jezera.

One iste mašine koje su pre nekoliko dana do temelja srušile vikendice nalik ovima, po odluci Ministarstva infrastrukture, preduzeća „Ibar-Lepenac“ ili drugih institucija Prištine koje su vlasnicima naložile da uklone objekte u roku od deset dana ili će to oni učiniti.

Vlasnik jedne od vikendica Vidosav Kragović svakodnevno dolazi, zaliva cveće oko objekta, čisti i sa nevericom i nadom gleda i odmerava svaki deo vikendice, ciglu, kamin i roštilj.

Kaže da je sam, svojim rukama izgradio svih 87 stepenica do samog jezera, da je bunar dubok 42 metra pronašao uz pomoć Albanca koji se razume u pronalaženje bunarske vode...

On je domaćin koji, poput najvećeg broja stanovnika Ibarskog Kolašina, svoje pretke pamti kao ljude koji su uvek davali bar nešto od svoje lične imovine za dobrobit svih.

"Jednog dana su se pojavila pismena obaveštenja da papire koje posedujemo u vezi sa objektima odnesemo u Policijsku stanicu u Zubinom Potoku.To je bilo pre dve godine, a onda je nastao tajac. U međuvremenu, neko je nasuo prilazni put i napravio veliki parking na kom može da se parkira više od 20 vozila. Nedaleko odatle sniman je i predizborni spot Agima Bahtirija za kosovske izbore. Mi ne znamo šta je plan, ali krajem jula smo zatekli trake koje i dalje stoje na objektu. Jednog od komšija su obavestili da pozove ostale i da dođemo u Prištinu, u Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Kada smo tamo otišli, već su nas čekala rešenja koja su bila i prevedena i u kojima je pisalo da imamo rok od deset dana da uklonimo sve sa parcele“, započinje svoju priču Kragović za Kosovo onlajn.

On kaže da je bio u neverici kada je preuzeo rešenje u Prištini i da se tog trenutka prisetio svojih dečačkih dana i svojih korena, koji su više od 200 godina vezani za Ibarski Kolašin.

"U dokumentima je zapisano da moji koreni 200 godina unazad postoje na ovim prostorima. Moja vizija je bila da, i pored svega što se dešava, istrajemo na ovim prostorima, ali ono što se dešava poslednje dve do tri godine, a posebno poslednjih dana, u Zubinom Potoku, dosta me je obeshrabrilo. Nisam čovek koji će da poklekne i koji se plaši, ali mislim da sam pogrešio u svojim razmišljanjima. Kada sam dobio rešenje, nadao sam se nečemu, ali ne i tome da za deset dana moramo da uklonimo sve. To što sam godinama radio, od 2017. godine kada sam potpisao ugovor sa 'Srbijašumama', koje su tada jedine bile na terenu, do danas nije bilo predmet nijednog prigovora niti opomene. Niko me nije pitao ni da li sam tu, ni da li imam papire. Odjednom su se pojavili ljudi koji su lepili ove trake i govorili da je ovo vlasništvo Republike Kosovo, odnosno Kosovskih šuma. Oni su znali da 'Srbijašume' funkcionišu. Ne znam zašto to nisu sprečili ako kažu da su vlast od 2008. godine“, kaže on.

1/6 Vidi galeriju Gazivode: Rok za rušenje srpskih vikendica se bliži Foto: Kosovo onlajn, Kosovo onlajn printskrin

Rok za rušenje se bliži, a Kragović kaže da su vlasnicima vikednica dali mogućnost da ulože žalbu.

"Što sam iskoristio i uputio žalbu departmanu koji je za ovo zadužen. Čekam odgovor. Rekli su mi da nakon toga mogu da idem i na sud. Kako će sada postupiti, ne bih znao da kažem. Nadam se da neće biti onako kako je bilo sa druge strane jezera“, nada se Kragović.

Za medije molba da predstave "celom svetu“ šta se dešava, a za predstavnike međunarodne zajednice poruka da, kako kaže, isprave grešku.

"Ispratite ovo i predstavite narodu, široj javnosti i celom svetu šta se dešava. Možda se jednog dana dokaže da je sve ovo bio veliki teror, velika greška i da međunarodna zajednica to nije smela da dozvoli. Nažalost, sada žmure, stoje sa strane i gledaju“, zaključio je Kragović.