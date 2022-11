"OVDE NEMA NARODA, NE ZNAM DA LI ĆE NEKO DOLAZITI U CRKVU": Mati Stefanida pričom o manastiru na Kosmetu rastužila Srbe (FOTO)

Mati Stefanida 2020. godine imenovana je za igumaniju manastira crkve posvećene Sv. Georgiju u Brnjaku.

Ona je tamo došla iz manastira svetog Prohora Pčinjskog, a u jednom od intervjua govorila je upravo o onome što ju je dovelo na Kosovo i Metohiju.

- Pokret duše i glas naše zajednice je bio takav da dođemo na Kosovo. Šta to podrazumeva, ja tek sada počinjem to da otkrivam. Našavši se na ovom svetom mestu i sama razmišljam zašto sam ovde i tražim neke dublje razloge. Shvatam da smo mi ovde da na neki način oživimo ovo mesto i da ono oživi nas - rekla je mati Stefanida u intervjuu za Kosovo Online pre dve godine.

Ona je takođe podelila reči jednog čoveka koje su je potresle još u prvom kontaktu sa ovom svetinjom.

- Bila je to liturgija pre nego što samo mi ovde došli. Prokomentarisala sam kako je crkva mala. On je rekao "pa napravićemo mi veću crkvu". Rekla sam "pa evo, ovi krajevi su napušteni, nema tu mnogo naroda, ne znam ni da li će neko dolaziti u crkvu". On mi je rekao: "Sestro nemoj tako da govoriš, kako neće da dolazi narod, ovde 600 godina zvono nije zazvonilo?" Nekako su me njegove reči baš duboko dotakle i podsetile na neki dublji smisao našeg dolaska ovde - ispričala je ona i dodala da nekad čovek to i ne vidi od spleta raznih okolnosti.

- Te reči su mi se urezale kao dobrodošlica ovog naroda ovde - naglasila je, i dodala da dobro pamti i reči jednog policajca sa prelaza.

- Pitao me je "Jel' prelazite, jel' ste prešle". Rekla sam mu "evo još mi i tu smo". PItao je koliko nas ima. Rekla sam 16. I on je rekao dobro nam došle, sa vama smo jači.

U manastiru Brnjak su se, zahvaljujući, između ostalih, i mati Stefanidi, prvi put nakon 600 godina oglasila crkvena zvona, što je od velikog nacionalnog značaja za Srbe koji žive na tom području svete kosovsko-metohijske zemlje.

Mati Stefanida, nekadašnja igumanija manastira Prohor Pčinjski, koja je zajedno sa kompletnim sestrinstvom zbog vladike vranjskog Pahomija napustila najpoznatiji manastir na jugu Srbije, u manastiru Sveti Đorđe u Brnjaku, mestu u podnožju Mokre Gore na Kosovu i Metohiji u opštini Zubin Potok, nastavlja da po sopstvenim uverenjima i po važećim kanonima i principima pravoslavlja služi Bogu.

