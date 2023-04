"BAKSUZNIH 13 SRBA KOJI SU IZAŠLI NA GLASANJE NEMAJU ZNAČAJ!" Sagovornici Kurira analiziraju izbore na KiM: Pokazali smo jedinstvo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je na izborima, koji su juče održani na severu Kosova i Metohije, izašlo svega nekoliko Srba u sve četiri opštine zajedno.

On je naglasio da Srbi neće nikoga drugog ni da slušaju i ničijim tuđim interesima da služe, već isključivo svojim,kao i da hoće mir sa svima.

O obrazloženju ovog podviga i celokupne situacije oko glasanja, gosti jutarnjeg programa su Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji i Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost.

Obrknežev je rekao da su Srpska lista isto što i srpski narod:

- Najbitnije je da je srpski narod na KiM pokazao jedinstvo. Mnogi su imali izjave da Srpska lista nije isto što i srpski narod, a ovim izborima, odnosno ne izlaskom Srba na njih, videli smo da su ta dva pojma ista. To je veoma bitno. Takođe je bitno da smo uspeli da stvorimo jedinstvo, ovih baksuznih 13 ljudi koji su izašli ne predstavlja ništa značajno. Računajmo da 40.000 Srba nije izašlo. Narod shvata da ovaj teror koji se provodi mesecima, odnosno godina, je nepodnošljiv.

Karan je odgonetnuo da li će ovo izazvati nove frustracije, pritisci, nasilje, na prostorima KiM.

- Ono što zovemo Međunarodna zajednica je pogrešan naziv, to je Zapadni deo političke scene. Kad su već videli da ne mogu pritiscima i ucenama da postignu nekakav stepen državnosti Kosova, onda su se opredelili za vid prevare. To se u ovoj fazi odlično videlo, ali nije uspelo. Naš politički vrh ima iskustva u svim tim manifetlucima, pa i u tim diplomatskim igrama i prevarama. Svidelo mi se ono o čemu govori predsednik Vučić ovih dana, i to baš o tim diplomatskim igrama. I ranije je govorio da im se ne može verovati, ali je iskrneo ulazio u pregovore i plan da se problem KiM reši politčkim sredstvima - rekao je Karan, pa nastavio:

- Iza svega toga se krije običan pokušaj prevare. Nasilje na KiM mora da ima kontinuitet i zato Kurti ostaje na vlasti, on je specijalista za takav način vođenja politike. Zašto ne sme da nastupi period bez nasilja? Onda bi to još više učvrstilo stabilnost Srba na KiM i anuliralo bi sve prethodne napore prištinskog rukovodstva da nasiljom postiču Srbe na tihi egzodus.

