"SA 23 GODINE SAM VODIO 500 VOJNIKA U RATU" Pukovnik Milan Jolović: Odmah posle akademije bio sam u prvim borbenim redovima

Milan Jolović "Legenda" bio je komandant specijalne jedinice "Vukovi sa Drine" u sastavu Vojske Republike Srpske, kasnije i komandant „72. specijalne brigade” Vojske Jugoslavije.

Nosilac je brojnih vojnih i ratnih priznanja.

KAKO JE DOBIO NADIMAK "LEGENDA"? - Komandant Milorad Stupar, rukovodio je 72. brigradom, a ja sam dete 72. brigade, tamo sam bio potporučnik. Dok smo izvršavali specijalne zadatke dobijali smo nadimke i pseudonime. Čak se u pojedinim akcijama nismo oslovljavali po činovima, imenom i prezimenom, već upravo tim nadimcima - otpočeo je priču za Kurir, pa nastavio: foto: Kurir televizija - Sam nadimak je nastao od moje uzrečice "gde si legendo", od komandanta sam dobio taj nadimak već u prvoj akciji. Ceo rat, ali i posle njega, nekako kao da sam imao breme tog nadimka i da sam morao da ga opravdam.

Tokom rata u Bosni i Hercegovini, komandovao je jednom od najelitnijih jedinica Vojske Republike Srpske, "Vukovi sa Drine". U jednoj akciji izvedenoj 14. jula 1993. godine, na Igmanu, Jolović je sa svojom jedinicom spasio život generalu Ratku Mladiću, uspevši da ga izvuče iz neprijateljskog okruženja tokom operacije Lukavac 93.

Za ovaj podvig, general Mladić ga je unapredio na licu mesta u viši čin kapetana. Tokom rata jedinica je izgubila 81-og pripadnika, a sam Jolović je tri puta ranjavan.

foto: Profimedia

Bio je najmlađi pukovnik Vojske Jugoslavije. Od čina potporučnika do čina pukovnika, proveo je samo 10 godina. Čak 4 puta je prevremeno unapređivan u toku službe.

Jolović je bio gost "Redakcije" na Kurir televiziji, a s obzirom na to da je sa samo 15 godina zašao u vojne redove, Jolović je prvo opisao kako je izgledao taj put:

- Bio je takav sistem školovanja. Bila je srednja vojna škola, gimnazija i akademija. Posle osnovne se išlo u srednju vojnu, a sa 15 godina smo počeli da nosimo uniforme. Potom u drugoj godini školovanja zadužujete naoružanje, tada se takođe polaže zakletva nad naoružanjem. Još od tada su od nas klesali spartance. Osposobljavali su nas da sa 18 godina komandujemo vodom vojnika, odnosno 30 vojnika, i da sa njima izvodimo obuke, vojna gađanja, taktičke obuke... Desilo se da sam bio mlađi od svih vojnika kojima sam komandovao.

Potom se prisetio prvih zadataka koje je ispunjavao:

SA 23 GODINE SAM KOMANDOVAO SA 500 VOJNIKA U RATU! Pukovnik Jolović: Odmah posle akademije bio u prvim borbenim redovima!

- Vojnu akademiju sam završio 1991. godine, dakle, pred sam početak rata u Sloveniji, znači raspada Jugoslavije. Pošto sam bio bataljon vojne policije, protiv teroristička četa, pa su nama uglavnom davani složeniji zadaci. U prvoj fazi, po završetku akademije, nismo imali godišnji odmor, već su nas odmah poslali na zadatke. Uvek sam se pitao zašto mi najmlađi idemo u prve borbene redove, umesto starijih. Doduše, to je jedan prirodan proces. Najelitniji vojnici su mladići od 20 do 30 godina, to je sasvim logično i realno - rekao je Jolović, pa nastavio:

- I danas, ne daj Bože, da zemlja i država bude ugrožena, izgleda surovo, ali to je prirodan proces, i ja imam decu u dobi između 20 i 30 godina, ali to je tako. To su najbolji, najsposobniji vojnici. Tada sam se pitao zašto idemo odmah u prve redove, a tek smo završili akademiju, ali kada sagledam situaciju, to je sasvim prirodno. Dokle god sam u fizičkoj snazi biću na raspolaganju državi, ali sam svestan da bez mladalačke energije i njihovog adrenalina ne bi se moglo uspešno odbraniti. Kao što mladi vukovi i lavovi brane čopor.

KAKO JE NASTAO NAZIV, ALI I KAKAV JE BIO SASTAV JEDINICE "VUKOVI SA DRINE"? - Po mitologiji srpskog naroda vuk ima značajno mesto. Dosta jedinica Vojske republike Srbije ima u svom nazivu pojam vuk. Pokojni Miloje Stanošević bio je prvi začetnik formiranja jedinice. Bio je dobrovoljac iz Srbije, rodom iz Kragujevca, došao je u Zvornik sa grupom dobrovoljaca i tako su formirali jedinicu. Posle je, kratko vreme, kapetan bio Dule Vukotić, ali je bio ranjen i onda sam ja preuzeo dužnost. U sastavu su uglavnom bili mladići. Moj odred je brojao 500 vojnika. Imao sam 23 godine - rekao je Jolović.

Jolović je rekao da je bio svedok svih dešavanja u Srebrenici.

foto: AP

- Bio sam svedok svih dešavanja u Srebrenici. Početna faza je bila samo fizičko razdvajanje enklava Žepa i Srebrenica. Međutim, u toku operacije izdato je naređenje da se Srebrenica zauzme. Dakle, sve se dešavalo tajno, potom javno. Prvo naređenje uopšte nije bilo da se zauzme Srebrenica - rekao je Jolović, pa nastavio:

- Na žalost, imali smo inflitrirane Srbe u našim redovima koji su zajedno sa stranom obaveštajnom službom radili takve stvari i napravili zločin u Srebrenici.

