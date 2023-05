"HOĆE PALESTINIZACIJU KOSMETA I IZBEGLIČKE KOLONE SRBA" Radun: Srbija ne želi rat, niti da iko ko gine s bilo koje strane, ALI...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nam sledi najteža situacija na KiM, nešto što nismo sanjali da će se desiti, sve zbog neodgovorne politike Aljbina Kurtija.

Prema njegovim rečima, plaši se velikih sukoba jer Kurti sanja da bude Vladimir Zelenski, a Srbi ovo više ne mogu da trpe.

On je još jednom pozvao opoziciju na razgovor i naglasio da je njegov posao da bude predsednik svih građana.

Sa voditeljkom jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV Oljom Lazarević na ovu temu raugovarali su Vladimir Marinković, narodni poslanik i Branko Radun, politički analitičar.

- Vidim ovo kao kontinuitet intencija privremenih prištinskih institucija na čelu sa Aljbinom Kurtijem, a to je proterivanje srpskog naroda sa KiM. Ohrabrujuće je što je međunarodna zajednica reagovala, uključujući i zemlje Kvinte. Umesto da se radi na implementiranju sporazuma koji će pomoći da građani žive slobodno i normalno, pre svega srpski koji je u jednoj vrsti aparthejda, Kurti želi palestinizaciju Kosova i Metohije gde će stanim pritiscima dovesti do toga da on ode - smatra Marinković.

foto: Kurir TV

Nastavio je mogućim scenariom kojim bi ova kriza mogla da bude okončana.

- Oni bi vrlo rado kad bi mogli da taj problem reše silom. Aleksandar Vučić je rekao da Srbija neće sedeti skrštenih ruku, što je ponovio i ministar odbrane Miloš Vučević. Situacija može da eskalira svakog trenutka, ali Srbija neće dozvoliti nikakve pogrome o kolone Srba s Kosova i Metohije. Ako bude iole razuma, uzdamo se u zemlje Kvinte, koje su vrlo često nekoretne, posebno partneri iz EU, koji okreću glavu od dešavanja. Ovo je reakcija na Kosovsku Kamenicu, na Kosovsko pomoravlje, na podršku predsedniku Vučiću na skupu u petak - smatra Marinković.

08:18 HOĆE PALESTINIZACIJU KOSMETA I IZBEGLIČKE KOLONE SRBA Radun: Srbija ne želi rat, niti da bilo ko gine s bilo koje strane, ALI...

Analitičar Branko Radun nadovezao se komentarima na jutrošnja dramatična dešavanja na Kosmetu.

- Na žalost, sve ide u pravcu da se neki novo konflikta poveća. Kurti i oni koji stoje iza njega žele jednu vrstu zamrznuto-odmrznutog konflikta, da Balkan bude bure baruta koje uvek može da se zapali. Kurtija su Amerikanci jednom skinuli s vlasti jer je vodio plitiku mimo Stejt departmenta, ali ima podršku i drugih centara moći. Njega je nevladin sektor ovde predstavio kao albanskok Mendelu, ali on je ekstremista sklon velikoalbanskom projektu i najjasniji predstavnik ideje velike Albanije - objašnjava Radun.

foto: Kurir TV

Prokomentarisao je i kako pojedini ljudi u Srbiji doživljavaju Kurtijevu politiku prema Srbima.

- Ta matrica se ponavlja dugi niz godina i vodi u sukob ne samo između Srba i Albanaca, već i u Severnoj Makedoniji, Grčkoj, Crnoj Gori. Ideja mu je da zauzme sever Kosova, da sačeka da Srbi nasednu na provokaciju i to iskoristi kao povod za upad. Srbija mora pomoći svom narodu, ali je u nezgodnoj situaciji. Mi ne želimo rat niti da iko gine s bilo koje strane - smatra Radun.

Kurir.rs