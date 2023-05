NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ, NEVREME ŠIROM SRBIJE! U naredna dva sata očekuje se u ovom delu, stižu PLJUSKOVI S GRMLJAVINOM

Srbiju danas očekuje nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim u drugom delu dana saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Naime, jutarnja temperatura kretaće se od 12 do 16 stepeni Celzijusa, dok će najviša dnevna biti od 22 do 25 stepeni.

Duvaće vetar slab do umeren, severoistočni i istočni, u zoni pljuskova kratkotrajno jak i olujni.

Što se tiče Beograda, vreme će u prestonici biti promenljivo i nestabilno, a posle podne se očekuju pljuskovi sa grmljavinom.

Najniža temperatura oko 14, a najviša oko 23 stepena Celzijusa.

RHMZ je takođe saopštio da se u naredna dva sata na severu zemlje očekuje kratkotrajna kiša u pojedinim delovima.

foto: Printscreen RHMZ

Lokalno se očekuju i vremenske nepogode sa gradom i većom količinom padavina.

Pored ovoga, RHMZ je takođe napomenuo da vodotokovi reka prete izlivanjem na pojedinim lokacijama.

Naime, u saopštenju se navodi da će se na Dunavu kod Novog Sada i Smedereva, kao i na Savi kod Šapca vodostaji narednih dana kretati iznad granica redovne odbrane od poplava.

Vodostaj će biti u porastu na gornjem toku Zapadne Morave.

- U Srbiji se do 1. juna očekuje lokalna pojava jakih pljuskova sa grmljavinom i gradom. Pljuskovi i grmljavina koji se na području Srbije očekuju do kraja meseca, ali i početkom juna, lokalno će biti izraženiji uz pojavu grada i sa velikom dnevnom količinom padavina, od 20 do 50 mm u zoni najintenzivnijih pljuskova, lokalno i više, piše u upozorenju meteorologa RHMZ - saopštio je RHMZ.

Kurir.rs/Beta