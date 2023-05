POSLEDNJI VITEZOVI EVROPE! Pogled u prošlost iz vizure profesora Bratine: Održali smo DVA TEMELJA EU! Branićemo ih do slobode

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Predsedništva povodom najnovijih dešavanja na Kosovu i Metohiji.

Na početku svog izlaganja rekao da je mesecima govoreno da Aljbin Kurti ima samo jednu želju - da izazove sukobe na KiM, da izazove krvoproliće I da je Srbija ne to mesecima upozoravala.

3 ranjena Srbina i 49 povređenih, od kojih neki i teže. Da li je to crni bilans Kurtijeve nasilne politike koju duži period sprovodi na KiM?

Da li su pregovori sa Beogradom maska za realizaciju nekih drugih ciljeva, kako su ocenili analitičari?

Predsednik Vučić je zamolio zemlje Kvinte da urazume svoje čedo, jer to "čedo može da izazove takvo čudo kakvo niko drugi do sada nije izazvao". "Zato ih beskrajno molimo da to urade, jer Srbi i Srbija hoće mir i ne tražimo ništa više", poručio je Vučić na kraju svog obraćanja.

Prof dr. Miroslav Bjegović, profesor bezbednosti i prof. Boris Bratina, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici razgovarali su u jutarnjem programu o ovim dešavanjima.

03:57 POSLEDNJI VITEZOVI EVROPE: Kosovo i Metohija

Bjegović je podelio svoje viđenje.

- Ono što je zabrinjavajuće je uloga kosovske policije sa dugim cevima i onaj koji im je dozvolio da budu na prostoru te teritorije, a juče se i Kfor našao na tom prostoru sa opremom za razbijanje demonstracija. Očito se radi o jednom solidno osmišljenom scenariju, jer su njihove namere vidljive i prozirne, a to su provokacije. Videli smo njihove cinične lažne izjave američkih zvaničlnika, a vidimo i šta radi Kfor, a oni ne rade ništa osim onog što im naredi generalni sekretar NATO - kazao je Bjegović.

foto: Kurir tv

Upozorio je da sve ide ka tom činu, da će Vojska Srbije reagovati, i da nisu slučajno raspoređeni duž administrativne linije.

Bratina je podsetio da su svi upozoravali na ova dešavanja kao i da su bila neumitna.

- U Dudinom Kršu već su se nalazile trupe Kfora, i to ne samo sa punom ratnom opremom za demonstracije, nego i za razbijanje barikada. Meni se čini da se stvari kreću u smeru ka neumitnosti događaja koji su nas zadesili u oktobru 1998. godine, kada je počelo sve. Svi su znali šta će se desiti! Sećamo se kada su prve pretnje došle. Sve ide ka tome, Kfor je zločinačka organizacija, a oni štite zločinačku šiptarsku policiju koja koristi bojevu municiju! Od koga ih vi štitite? Isti scenario svaki put primenjuju. Srbi hoće da reaguju, a rezultat je, da mi nešto damo, a oni opet nešto da dobiju. Naš narod, koliko god hrabar bio, naučio je na KiM tu lekciju. Ali narod u velikim gradovima ima isti problem kao i Rusi pred početak rata, ne shvata da vas jednostavno mrze i da hoće da vam uzme nešto - rekao je Bratina.

foto: Kurir tv

Kako će se predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastati sa predstavnicima Kine i Rusije, Bratina smatra da je reč o ovome vrlo neprijatna, jer je još uvek na delu Titoistička propaganda protiv Rusa, koja je vrlo jaka.

- Mi smo svi lepo vaspitani ljudi, ali ako krenu da vas ubiju morate preduzeti nešto. Kada govore o navodnoj ne pomoći Rusa, da bi oni mogli bolje, ili Kineza, znate šta? I 1941. godine su govorili da su Rusi daleko, pa je od iste te Rusije oslobođena Srbija - rekao je Bratina.

Bjegović smatra da su izjave zemalja Kvinte opasne.

- Zašto je Kfor uopšte tu? Što se tiče zemalja Kvinte oni su zagovornici nezavisnog Kosova. Sve odluke donose SAD. Mislim da je to prava adresa gde mi treba da se usmerimo. U redu, koji su vaši zahtevi, šta tražite od Srbije? - pita Bjegović.

Bratina podseća šta je temelj Evrope.

- Ljudi se bore za slobodu. Šta je veličina srpskog nacionalizma? Da je svaki čovek - čovek i da branimo slobodu. To su dva temelja evropskih vrednosti, koje su pale u Evropi. Kod nas su se održale. Održale su se jer postoji Kosovski zavet među nama. Ni 1999. godine nije bilo dobro u narodu, pa je narod opet reagovao kolektivno višteški! Ovaj narod ima, od bombardovanja do pada Miloševića, moralni pad, a svet je to iskoristio da promeni vlast tada, a čini mi se da se nalazimo u sličnoj situaciji. Ako moramo da prihvatimo borbu, moramo da se spremimo da se ne dogodi ono što se desilo 1999. godine, a to je pad Srbije - upozorava Bratina.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.