"ŽRTVOVAĆE I SVOG POLICAJCA, SAMO DA KAŽE, ETO SRBI SU KRIVI" Garić o NEMOGUĆNOSTI PREGOVORA: On je masakriran kada su ga priveli!

Situacija na Kosovu i Metohiji koja se zahuktava, a nemiri su počeli već rano ujutru 29.5. juče, traži brzo i adekvatno rešenje koje neće kao ishod imati još ranjenih, ili potencijalni oružani odgovor Vojske Srbije na agresiju kojoj smo mogli da prisustvujemo - virtualno.

Izneta su dva jasna zahteva Srba, da odu nelegitimni gradonačelnici i da se pripadnici ROSU povuku sa severa Kosova i Metohije i iz zgrada opština.

Koliko je moguće da ovi zahtevi budu ispunjeni?

Miloš Garić, Kosovo online izneo je svoje mišljenje i uvide u dešavanja na KiM, u emisiji Puls Srbije, za gledaoce Kurir televizije.

Kurtijev antisrpski, velikoalbanski fantaizam koji se sprovodi trenutno u paketu na KiM i recept je za nesreću, iznosi svoju bojazan Garić.

- Vidimo da je ta poruka sa Zapada dovedena do toga šta je zapravo ideja? Amerikanci šalju jasne i oštre poruke da se zaustavi Kurti, dok Velika Britanija i Nemačka imaju drugačiju sliku okrivljujući Srbe! U ovakvom kontekstu, gde su Srbi označeni kao kriminalci, otvara se prostor Aljbinu Kurtiju da sprovodi ovo bezumlje bez ikakvih posledica! Čak, priča se i o Nato paktu, naoružava se Kurti, legitimni izbori, otimanje imovine Srbima, imali ste pucnjavu u čoveka juče! U poslednjih nekoliko meseci mnogo Srba je ranjeno i jedva ostalo živo. Za ovog momka koji je juče teško pretučen, Dušan Obrenović on je masakriran, kada su ga priveli! Ti postupci ne govore ni blizu da smo u prilici da razgovaramo - rekao je Garić.

Nema šanse da se sedne za pregovarački sto, nakon ovoga, smatra on.

- Nikako ne možemo da očekujemo ništa dobro,Viola fon Kramon je pozvala Kurtija da povuče tzv. kosovske snage policije, iako je u istoj poruci rekla da oni imaju "legitimitet i legalitet", ali eto ona sugeriše da ipak se ne ide ovim metodama, na način da ih policija uvodi u kancelarije, jer videla je posledice, upravo jer su Srbi rešeni da se brane. Ne znam koliko javnost u Srbiji razume čitavu ovu priču. Njima je tamo uskraćeno sve! Žive celodnevno sa puškama uperenim u čelo! Nem ožete do prodavnice da odete, a da vas ne zaustave tri puta, da vam ne prete, da ne razmišljate da mogu da vas uhapse sa nekim bizarnim osnovama! - kaže Garić i nastavlja.

- Srbi imaju samo dve opcije, a to je da se brane. Pa ko je blesav i lud da izlazi pred onakve kordone policije i pred svo ono naoružanje? Srbija radi ono jedino što može i mora u ovom trenutku. Predsednik je vrlo jasno i precizno objasnio o ovome što se zbiva. Niko ne želi sukob. O tome je suludo razgovarati, da li je bilo kome potrebno da ratuje sa nekim? Ovde se radi o samoodbrani i odbrani života i dostojanstva. Imamo tu situaciju da pružate ruku i da hoćete mirni i diplomatksi način, a sa druge to da Aljbin Kurti pošto-poto hoće sukob i čak ide po cenu toga da žrtvuje nekog svog policajca pa da kaže eto to su Srbi krivi. Zbog toga je ovo sve složeno i komplikovano. Pokušavate da spasite mir, da izbegnete žrtve, a imate nerazumevanje onih koji mogu da utiču, a neverovatno je da pomišljate da oni možda i žele da dođu do ovog, jer mu u suprotnom ne bi puštali - upozorava Garić.

On podseća na mandat pripadnika Kfora i ne smeju se svrstavati ni na čiju stranu.

- Šta vojska Kfora tu radi? Šta znači da su oni morali da reaguju jer su bili napadnuti? Oni rade po naređenju. Ti vojnici nisu krivi što su tu i neko je naredio tim ljudima, da juče u šest ujutru budu u Kosovskoj Mitrovici, sa teškim naoružanjem, sa sredstvima za razbijanje demonstracija. Zbog čega? Srbi su najavili da će mirno da protestuju?

