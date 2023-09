,,Nekada smo živeli u slozi, nije bilo problema, ali sada se sve promenilo, tamo za nas Srbe nema života" tako za Kurir TV govori Ranko Janačković.

Naime, Srbin iz Novog Sela Mađunskom, nadomak Vučitrna, kome su pre par dana nakon nekoliko plljački i obijanja zapalili kuću. Bez obzira na sve muke i probleme Ranko kaže da neće podleći pritisku koji traje godinama.

foto: Mladen Miletić/Kurir Tv

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije koji je komentarisao teror nad Srbima je Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji.

Prvo je krenuo sa tumačenjem poteza koji su načinjeni srpskom narodu na Kosovu:

- Ja odavno u tome prepoznajem jednu smišljenu strategiju, svi ovi napadi i stvaranje nepodnošljivih uslova na Srbe, to se sve čini kako bi se sproveo tihi egzodus Srba. Kurti je uvideo dva načina da dođe do nekakve nezavisnosti Kosova. Prvi način je neka vrsta kosovske Oluje i masovno proterivanje Srba, međutim velike sile zasad nisu za takvu varijantu. Postoji drugi način je upravo ovaj tihi pritisak, ali on kao takav mora da ima kontinuitet, on je izuzetno važan. Zbog toga se napadi dešavaju ne samo kada je nešto ekstra zategnuto, nego i u toku i pre pregovora, uvek nešto mora da se dešava. Pravo je čudo kako Priština uspeva da to sve prikaže kao pojedinačne slučajeve. Isto tako to prihvata ono što nazivamo međunarodnom zajednicom.

01:09 KURTI VIDI DVA NAČINA KAKO DA NAPRAVI KOSOVO NEZAVISNIM Jezive tvrdnje Karana: Ne dozvoljavaju mu prvi, pa SUROVO sprovodi drugi

Potom se osvrnuo na povratnike, baš kakav je slučaj sa Janačkovićem, te je rekao da će kosovski Albaci odmah preduzeti nasilje:

- Oni su osetljivi na povratnike zato što onda ispada 'džaba ste krečili' odnosno džaba pritisci i proterivanje ako se Srbi vrate. Oni to vide kao najveću opasnost, jedan Srbin kada se vrati, to je njima zvono za uzbunu. Čuda prave samo da bi isterali Srbe. Budite sigurni da će se svaki povratak Srba završiti na ovakve načine, a možda čak i ubistvima, samo kako bi i druge zastrašili oko povratka.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:57 OSVANUO GRAFIT KAD SE VOJSKA NA KOSOVO VRATI Jakšić analizira: Šta ćemo time dobiti, SAMO RAT! Zbog OVOGA manipulišu istorijom