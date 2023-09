PREMIJERKA BRNABIĆ O PREGOVORIMA U BRISELU: "Nisam optimista, ali volela bih da dođe do dogovora"

Premijerka Ana Brnabić kaže da nije optimista da će danas u Briselu doći do nekog dogovora između Beograda i Prištine.

"Nisam optimista u kontekstu onoga što smo pričali. Vidite da u zemlji pokušavaju da oslabe poziciju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vlade Srbije u ovako teškim vremenima. U trenutku kada predsednik treba da se fokusira na odbranu interesa Srbije oni (opozicija) pričaju gluposti o parizeru i o tome da li je predsednik jeo ili nije što je besmisleno i pokazuje njihovu neodgovornost", rekla je Brnabić.

Brnabić je istakla da predsednik ima dovoljno fokusa i emotivne stabilnosti da sve to ostavi iza sebe i da danas na najbolji način brani interese države.

Premijerka je kazala i da bi ona volela da dođe do nekog dogovora, jer su Srbiji neophodni mir i stabilnost kako bi se nastavilo sa rastom i razvojem, ali ne misli da Kurti želi da dođe do dogovora i ocenjuje da se to danas neće, kako je rekla, promeniti "nažalost".

"Pratimo razgovore, videću ako možemo odavde da pomognemo", rekla je Brnabić.

Kako je dodala, niko ko ne učestvuje u tim razgovorima ne može ni da zamisli atmosferu u Briselu gde se dešavaju različite provokacije.

"Kurti hoće da izgubimo živce i da ne budemo tolerantni već da pokrenemo neku vrstu sukoba. A opet oni koji su najviše za nezavisnost Kosova da to iskoriste i da se vrate na floskulu o dve strane", rekla je Brnabić.

Premijerka je navela i da je pritisak na Srbe na Kosovu užasan, te da predsednik treba da zaštiti i njih, ali i građane u centralnoj Srbiji i da se nastavi sa privlačenjem investicija.

