POTRESAN SUSRET: Bokserski šampion Srbije posetio majku Dimitrija Popovića u Gračanici, mučki ubijenog dečaka (17)

Prvak Srbije u boksu Marko Nikolić svoj oproštajni meč odradio je u Beogradu na Vidovdan 28. juna, a posvetio ga je mladiću Dimitriju Popoviću koji je pre 20 godina ubijen u Gračanici.

Porodica Popović pozvana je da prisustvuje tom događaju, ali majka i otac iz zdravstvenih razloga nisu mogli da se odazovu pozivu. Zbog toga je Jorgovanka Popović uzvratila poziv Nikoliću, na koji se on odmah odazvao.

U kući Popovića sve podseća na ubijenog Dimitrija, slike na zidovima i policama, knjige, članci iz novina...sve je posvećeno mladiću čiji je život ugašen sa svega 17 godina.

Prvaku Srbije u boksu Jorgovanka je uručila poklone, medalju sa likom Dimitrija i statuu kralja Milutina. Ističe da pored tuge koja ni jednog trenutka već 20 godina nije nestala, oseća posebnu radost kada neko otvori vrata njenog doma.

"Drago mi je što je Marko Nikolić došao na Kosovo i Metohiju, što je posetio mene i Dimitrijev kutak, on je stradao zato što je Srbin, ubio ga je Abanac. Trebalo je da odem na Markov meč, ali zbog bolesti nisam, ali sam zato izrazila želju da on nas poseti. Koliko imam tuge za izgubljenim detetom, toliko radosti što je on došao. Ne znate koliko radosti unesu takvi ljudi kada dođu, i koliko nam daju snage i podrške", kaže Popović.

Meč koji je bokser odigrao Jorgovanka je pratila pomno, kao i njegov govor. Kako ističe, iz njega je govorila duša i svi proterani preci, s obzirom da su koreni Nikolića sa Kosova.

"Slušala sam njegov govor, njegovi koreni su odavde, duša njegova govori, njegovi pradedovi, dedovi, otac, majka, svi koji su proterani odavde. I mi smo proterani, ostali bez kuće, posla, na kraju i bez Dimitrija. Sve se može nadoknaditi, ali život deteta nikada", dodaje ona.

Navodi da njen sin nije jedina žrtva, i da nijednoj majci ne bi požeela bol koju je ona doživela.

"Celim Kosovom i Metohijom vetar raznosi krv nastradalih, tu su žeteoci, autobusi, deca na Bistrici, Matičane, Priština, Gnjilane, celo Kosovo i Metohija....ne znam zašto međunarodna zatvara oči, hajde da njima neko oduzme kuću, posao i da im kaže idite, pa gde će da odu. Ali ima Boga, sve će doći na svoje, samo mirno, glavom, ne puškama, već dijalogom".

Pokazujući nam fotografije Dimitrija, pita kome je mladić šta skrivio.

"Bolje da je seo da sa njim popije kafu, nego što ga je ubio na večeri", navela je ona.

Marko Nikolić prisustvovao je obeležavanju 20-godišnjice ubistva Dimitrija Popovića u Gračanici, kada je od porodice zatražio dozvolu da na oproštajnom meču govori o nastradalom mladiću.

Na taj korak se odlučio, ističe, kako bi ljude u Srbiji i širu javnost upoznao sa slučajem Dimitrija.

"Prisustvovao sam obeležavanju 20-godišnjice od smrti Dimitrija 5. juna ovde u Gračanici, zatražio sam dozvolu da na oproštajnom meču 28. juna izađem sa majicom na kojoj je Dimitrijev lik i da mu na taj način odam počast i da ljude i javnost u Srbiji upoznam sa tim kako je on izgubio život. Nakon meča održao sam govor u kome sam ispričao šta se desilo Dimitriju, a on je samo jedan od primera. Majka me je pozvala da budem njen gost, ja sam se rado odazvao", ispričao je Nikolić.

Kako je Markov deda rođen u selu kraj Suve Reke, njegov cilj je da Kosovo predstavi u što boljem svetlu, a najveća želja mu je bila da svog sina dovede na Kosovo, što je i učinio nedavno.

"Kad god se ukaže prilika pokušavam da predstavim Kosovo i Metohiju na najbolji mogući način, moji koreni su ovde, 1999. godine je mnogo moje rodbine izbeglo, sećam se svega iako sam bio mali, sećam se da je naša kuća bila puna rodbine. Ovde se osećam kao kod kuće, najveća želja mi je bila da dovedem dete ovde i uspeo sam, pre nekih 20 dana smo bili u Gračanici i Štrpcu, tada sam ga naučio šta je Kosovo i sada zna da je to sveta srpska zemlja", dodaje on.

Nikolić je bio kadetski, juniorski i četiri puta seniorski prvak države, četiri godine reprezentativac Srbije.

"Što se boksa tiče počeo sam da treniram 2005. godine, svidelo mi se, i skoro punih 20 godina sam se bavio boksom. Moja poenta je da na svakom meču predstavim SPC, značaj porodice, Kosovo i Metohiju, i vatrogasnu brigadu čiji sam radnik", zakjučio je Nikolić.

Dimitrije Popović ubijen je 5. juna 2004. godine u kiosku brze hrane u Gračanici, kada je na njega iz automobila u pokretu pucao Albanac Aljbert Krasnići.

