Slušaj vest

Za saobraćaj je danas prepodne otvoren novi most na Ibru između Južne i Severne Mitrovice. Prvi koji je preko mosta prošao automobilom bio je zamenik ministra za infrastrukturu tzv. Kosova, Hisen Durmiši, dok je prisutan bio i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Dželjalj Svečlja.

Juče je u lokalnim medijima koji izveštavaju na albanskom objavljeno da će se u narednim danima obaviti testiranje mosta pre nego što bude pušten u saobraćaj, ali ovoga jutra most je pušten u saobraćaj.

Na samom mostu nalazi se desetak Albanaca koji se fotografišu, a s obe strane mosta je nekoilko pripadnika policije, a vozila se kreću u oba pravca.

Kamen temeljac za izgradnju dva nova mosta, koji se nalaze u neposrednoj blizini glavnog mosta na Ibru, položio je premijer tzv. Kosova u tehničkom mandatu Aljbin Kurti 1. jula. Tada je rekao da je rok za završetak radova 1. septembar.

Srpska zajednica na Kosovu i Metohiji je početkom jula, u organizaciji Srpske liste, podnela je peticiju protiv izgradnje mostova i navela da oni predstavljaju veliki bezbednosni rizik i provokaciju. Peticija protiv izgradnje je nakon prikupljenih potpisa predata predstavnicima međunarodnih institucija.

Povodom ovoga su se oglašavali i iz međunarodne zajednice, pa je tako ambasador Nemačke Jern Rode rekao je da ima važnijih saobraćajnih problema za rešavanje, a da najava otvaranja dva nova mosta nosi u sebi seme eskalacije.

- Situacije su uvek različite, ali imate gradonačelnika na severu koji ne predstavlja narod. Ne možete reći da gradonačelnik sa dva procenta glasova predstavlja stanovništvo - rekao je Rode sredinom avgusta za Kljan Kosova.

- Ako klima nije povoljna da se otvori jedan most, da li je ispravno govoriti o otvaranju dva nova? Poslednje što neko želi da vidi jeste dodatna akcija Kfora na severu - dodao je on.