Vrhovni sud u Prištini odbacio je žalbu dvojice članova CIK-a iz Samoopredeljenja na odluku izbornog panela za žalbe i predstavke o sertifikaciji Srpske liste za lokalne izbore 12. oktobra.

Prema odluci vrhovnog suda, Sami Kurteši i Aljban Krasnići nemaju legitimitet da podnesu žalbu, jer nisu direktne strane u odluci izbornog panela, prenosi Koha.

Sudsko veće je navelo da pravo na podnošenje žalbe vrhovnom sudu na tu odluku, pored pravnih lica ima samo CIK, kako je definisano zakonom o opštim izborima.

Samoopredeljenje je 26. avgusta vrhovnom sudu u Prištini podnelo žalbu na odluku izbornog panela za žalbe i predstavke, kojom je centralnoj izbornoj komisiji naloženo da Srpskoj listi odobri učešće na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji raspisanim za 12. oktobar.

Izborni panel za žalbe je 24. avgusta poništio odluku CIK-a da odbije potvrđivanje kandidata Srpske liste zbog, kako je navedeno, procene da nisu ispunjavali zakonske kriterijume za učešće na izborima.

Predstavnici Srpske liste su u žalbi na odluku CIK-a istakli da je ona protivzakonita i diskriminatorska i ukazali da je kancelarija za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata dala 20. avgusta preporuku CIK-u za potvrđivanje kandidata te stranke.

Samoopredeljenje je i pred izbore za skupštinu privremenih institucija održane 9. februara pokušalo da spreči sertifikaciju Srpske liste, pa je njena prijava za učešće na izborima overena tek psole presude vrhovnog suda.

