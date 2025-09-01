Slušaj vest

Dvojica maloletnika uzrasta 15 i 16 godina privedena su danas nakon što je tzv. Kosovska policija izvršila kontrolu školskog autobusa na relaciji Kosovska Mitrovica – Zubin Potok, a dečaci su privedeni zbog "natpisa na majicama koje su nosili", potvrdio je za Kosovo onlajn pomoćnik komandira policije za region Sever Petrit Fejza.

- Danas je policija ušla u školski autobus koji saobraća na relaciji Mitrovica – Zubin Potok, gde su proveravali kakve majice nose deca, i tom prilikom privedena su dvojica maloletnika uzrasta 15 i 16 godina zbog majica sa uvredljivim natpisima - rekao je za Fejza.

Na majicama srednjoškolaca bili su natpisi "Četnici sever" i "Ti se bori sever će da gori", sa motivima navijača Crvene zvezde.

- Maloletnici su dovedeni u policijsku stanicu, gde se trenutno nalaze na saslušanju uz prisustvo socijalnog radnika. Nakon završetka procedure, oni će biti pušteni - rekao je Fejza.

