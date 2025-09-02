Slušaj vest

Predsednik Centralne izborne komisije u Prištini Krešnik Radonići izjavio je da je učešće kandidata Srpske liste i Srpske demokratije na lokalnim izborima 12. oktobra u AP Kosovo i Metohija verifikovano, nakon što je CIK u Prištini prihvatila odluke Panela za žalbe i prigovore, preneli su prištinski mediji.

Vrhovni sud u Prištini odbacio je žalbu dvojice članova CIK-a iz Samoopredeljenja na odluku izbornog panela za žalbe i predstavke o sertifikaciji Srpske liste za lokalne izbore 12. oktobra.

Samoopredeljenje je 26. avgusta Vrhovnom sudu u Prištini podnelo žalbu na odluku izbornog panela za žalbe i predstavke, kojom je CIK-u naloženo da Srpskoj listi odobri učešće na lokalnim izborima u AP Kosovo i Metohija raspisanim za 12. oktobar.

Izborni panel za žalbe je 24. avgusta poništio odluku CIK-a da odbije potvrđivanje kandidata Srpske liste zbog, kako je navedeno, procene da nisu ispunjavali zakonske kriterijume za učešće na izborima.

