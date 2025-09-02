Slušaj vest

Policija je na punktu Brnjak kod Zubinog Potoka oduzela zastavu srpskog Udruženja žena centralnog Kosova i pevačke grupe "Kosovke" iz Batusa kod Kosova Polja, pocepala je i bacila u kontejner. Na zastavi je pisalo "Kosovke", Batuse, Kosovo i Metohija, sa fotografijom članica grupe, i služila je za predstavljanje prilikom učešća na skupovima kulturnog stvaralaštva.

Incident se dogodio pre dva dana, kada se grupa od šest mlađih i starijih članica udruženja vraćala sa Svesrpskog sabora kulturnog stvaralaštva otadžbine i rasejanja održanog 31. avgusta u Istočnom Sarajevu.

Osnivačica udruženja Danijela Simonović Mitić ispričala je RTS-u da je policajac Albanac u tri sata posle ponoći, u kombiju kojim su se vozili, primetio navodno spornu zastavu među ostalom opremom i naredio da je iznesu iz vozila.

- Naredio mi je da sa zastavom izađem iz vozila. Izbacili su nam i ostale delove opreme, uglavnom garderobu, tražili su još neki predmet za zaplenu - navela je Simonović Mitić, ukazujući da su policajci komunicirali isključivo na albanskom jeziku.

Rekli su joj da je zastava navodno provokativna i da podstiče na netrpeljivost.

- Uplašili su nas, jer ne znamo kako ćemo dalje, kako ćemo da se predstavljamo, da štitimo srpsku tradiciju centralnog dela Kosova, kako da se krećemo, da li će nastaviti sa oduzimanjem opreme koja vrednuje kulturu i tradiciju - zabrinuto se pita Simonović Mitić, koja je slučaj prijavila policijskom inspektoratu u Ajvaliji kod Prištine.

Podsetimo, dvojica maloletnika uzrasta 15 i 16 godina privedena su juče nakon što je tzv. Kosovska policija upala u školski autobus na relaciji Kosovska Mitrovica – Zubin Potok, a dečaci su privedeni zbog "natpisa na majicama koje su nosili", potvrdio je za Kosovo onlajn pomoćnik komandira policije za region Sever Petrit Fejza.

Na majicama srednjoškolaca bili su natpisi "Četnici sever" i "Ti se bori sever će da gori", sa motivima navijača Crvene zvezde.