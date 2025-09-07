Slušaj vest

U hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Leposaviću danas je, nakon Svete Arhijerejske liturgije i pričešća vernika, služen moleban za blagosloveni početak nove školske godine. Molitvi su prisustvovali brojni učenici, roditelji i nastavnici.

Sveštenik Dragan Đukić istakao je značaj molitve i Božijeg blagoslova za učenike i profesore, naglasivši da je ljubav osnov svakog prosvetnog rada. Deci je podeljena nafora, ali i školski pribor koji je uz pomoć parohijana obezbedilo humanitarno udruženje "Mati Ana".

- Kao i svake godine tako i ove okupili smo se u našem hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Leposaviću, gde su deca koja pohađaju školu i versku nastavu došla sa svojim roditeljima, a neka su i sama došla da se posle liturgije pomolimo, da pročitamo moleban za blagosloveni početak školske godine da bi deci bilo lakše da uče, da stiču određena znanja. Današnja poruka iz jevanđelja je gde gospod kaže „pustite decu da dolaze k' meni“, tako da mi se zahvaljujemo ovom prilikom roditeljima njihovim koji su ih odgajali. Molitva roditelja utvrđujte temelje domova, a opet imali smo jedan mali dar za njih, podelili smo školski pribor. To je pripremila naša humanitarna organizacija "Bležna Ana" koja deluje i radi pri hramu Svetoga Vasilija Ostroškog u Leposaviću - rekao je Đukić.

Čitanje molitve za početak školske godine, kako dodaje, postala je praksa.

- Pre svega u bogoslovijama, ali i raznim institucijama obrazovno vaspitnim čitaju se molitve da bi i mi koji predajemo i oni koji uče, da kažem, naišli na jedno razumevanje i da bi nam dao bog jednu veliku ljubav, jer znate ako nemamo ljubavi, mi ne možemo da se bavimo prosvetnim radom i ako se bavimo to će biti veoma veoma tesno i veoma usko. Međutim, kada čovek dolazi u hram božiji onda se on napaja ljubavlju onoga koji je život svima nama dao - kazao je Đukić.

On je naglasio i da veliki broj najmlađih vernika posti ceo post, što je, kako kaže, zadivljujuće i svedoči o njihovoj ljubavi prema Hristu i crkvi.

- Mladi uče u crkvi, mladi žive u crkvi, brojna deca koju ste videli dolaze i poste i zaista izgleda nemoguće da mala deca pa i cele postove poste, ali opet, to što ih da kažem motiviše upravo jeste ono što smo rekli da je ljubav i sam spasitelj koji priziva i koji miluje i koji hrani, koji voli svoju decu. Deca, kada god dođu u naš hram, raduju se pre svega Svetoj liturgiji, a onda imamo i razne događaje u toku godine gde se trudimo zaista na sve načine da uz pomoć naših prijatelja decu obradujemo, nagradimo, motivišemo i da tako zajedno u ovom mestu živimo, nadajući se jednog dana i boljim vremenima i carstvu nebeskom, tamo gde su brojna deca otišla, naši preci, svetitelji i svi ugodnici božji - istakao je Đukić.

Članica udruženja "Mati Ana" Jelena Čolić istakla je da je podelom pribora za školu njihova misija da obraduju i podrže decu na početku nove školske godine.

- Uz pomoć parohijana prikupljena je pomoć za školski pribor koji je podeljen deci u crkvi. Oko 80 je podeljeno, još 25 pribora za predškolski i školski uzrast će biti podeljeno u toku nedelje - poručila je Čolić.