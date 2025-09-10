Slušaj vest

Pred Posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini održano je ročište protiv petorice Srba koji se sumnjiče da su počinili navodni ratni zločin u regionu Gnjilana.

Kako je ranije saopšteno iz Specijalnog tužilaštva, Dragan Ničić, Slobodan Jevtić, Dragan Cvetković, Miloš Šošić i Nenad Stojanović su, kao "deo kriminalne grupe, u saradnji sa drugim neidentifikovanim pripadnicima ove grupe, naoružani i u maskirnim uniformama, kao redovni i neredovni pripadnici srpske policije ili vojske, učestvovali su u ubistvu osam albanskih civila".

Takođe, u saopštenju tužilaštva se navodi da za okrivljene Miloša Šošića i Nenada Stojanovića postoji osnovana sumnja da je tokom sprovođenja kontrole utvrđeno da u njihovoj svojini neovlašćeno poseduju oružje.

Na današnjem ročištu dogovarano je koliko je vremena potrebno tužiocu i odbrani za ispitivanje svedoka.

Advokat Jovana Filipović istakla je da odbrana nije prisustvovala ispitivanju svedoka, te da će joj trebati više vremena s čim su se složili i ostali advokati. Predložila je da jedan svedok bude ispitivan dnevno, s obzirom da je u slučaju pet advokata.

- Što se tiče odbrane mi smo napravili listu od 20 svedoka - rekla je Filipović.

Advokat Bogdan Lazić rekao je da je njegov branjenik Slobodan Jevtić u pritvoru promenio boju lica, odnosno da je bled, dok mu je samo jednom proverena krvna slika.

Jevtić je naveo da mu nije odobren lekarski pregled iako ga je tražio više puta.

Sudija je rekao da je, uzimajući u obzir broj svedoka, za suđenje u ovom slučaju potrebno 40 dana suđenja.

Sledeće ročište održaće se 10. i 11. novembra u 9.30 sati, kada će biti iznete uvodne reči.

Sudija u slučaju protiv petorice Srba biće Rahman Bećiri, dok je tužilac Athe Dema. U ovom slučaju biće ispitano 19 svedoka, i još troje koji će biti i u svojstvu optuženih.

Srbi su uhapšeni 3. avgusta prošle godine u Pasjanu kod Gnjilana, a nakon njihovog privođenja Srbi su protestovali.

Od uhapšenih samo se Dragan Cvetković nalazi u kućnom pritvoru, dok su ostali od trenutka hapšenja u zatvoru.