Slušaj vest

Upravo smo obavešteni od strane Izbornog panela za žalbe i predstavke da je naša žalba na sastav biračkih odbora odbijena, navodi se u saopštenju Srpske liste.

Kako se dalje navodi Izborni panel se pozvao na član izbornog pravila po kome CIK u kome je od 11 članova samo jedna predstavnica Srpske liste, ima pravo da ne poštuje sopstvena izborna pravila ako CIK tako odluči, tačnije “Odredba člana 77, stav 3 Zakona br. 08/L-228, o opštim izborima, predviđa da:

- Predsednici biračkih odbora biraju se ravnopravno između četiri (4) overena politička subjekta koja su osvojila najveći broj glasova za Skupštinu Kosova tokom poslednjih izbora u toj opštini. Dok stav 4 istog člana predviđa da: „Bez obzira na prethodni stav ovog člana, ako se to zatraži, CIK ima ovlašćenja da, po sopstvenom nahođenju, imenuje članove biračkih odbora koji neispunjavaju uslove iz ovog člana.” U prevodu, mogu kako hoće, pa i protiv svojih pravila, samo ako je protiv Srpske liste, pitanje je što su ih onda donosili i pisali ako mogu da rade šta im je volja. Je l' to vladavina prava i pravna sigurnost - piše u saopštenju Srpske liste.

Ne propustitePolitikaPRIŠTINA ČINI SVE DA ONEMOGUĆI SRBE U INSTITUCIJAMA: Osmani podnela komentare, tvrdi da skupština ne može biti blokirana zbog potpredsednika
x EPA Kimmo Brandt.jpg
Politika"SRBI DA OSTANU UZ SRPSKU LISTU" Đurić: Kurti ne želi da Srbi povrate kontrolu u institucijama na severu
Marko Đurić (3).jpg

Pre dva dana potpredsednik Srpske liste Igor Simić istakao je da je Centralna izborna komisija donela nelegalne i nelegitimne odluke na štetu srpskog naroda i Srpske liste, koju Srbi većinski biraju.

Te odluke, kako je istakao, odnose se na raspodelu mesta u biračkim odborima, kao i na broj glasača u opštinama sa srpskom većinom. Simić je tada saopštio da je Srpska lista zbog kršenja zakona i pravila CIK-a podnela žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke.

Ne propustitePolitikaSAVET IZ ZAGREBA I PRVI KORAK KA FORMIRANJU VELIKE ALBANIJE! Analitičari: Kurtijeve namere predstavljaju nacionalnu pretnju za Srbiju
kbs.jpg
Politika"PRIŠTINA SVAKIM POTEZOM CILJA BEOGRAD" Petković: Vojni savez tzv. KBS i Oružanih snaga Albanije direktna pretnja Srbiji i srpskom narodu
whatsapp-image-20240129-at-1.54.17-pm.jpg
PolitikaSPREMA SE OPŠTI NAPAD NA SRBIJU! Kurti najavio stvaranje zajedničke jedinice tzv. KBS i albanske vojske
akk.jpg
PolitikaDVA MESECA RADILI, DVA PAUZIRALI, PA ČEKALI ODLUKU USTAVNOG SUDA: Poslanicima skupštine tzv. Kosova po 10.000 evra
skupstina-kosova-beta.jpg