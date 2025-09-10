Slušaj vest

Upravo smo obavešteni od strane Izbornog panela za žalbe i predstavke da je naša žalba na sastav biračkih odbora odbijena, navodi se u saopštenju Srpske liste.

Kako se dalje navodi Izborni panel se pozvao na član izbornog pravila po kome CIK u kome je od 11 članova samo jedna predstavnica Srpske liste, ima pravo da ne poštuje sopstvena izborna pravila ako CIK tako odluči, tačnije “Odredba člana 77, stav 3 Zakona br. 08/L-228, o opštim izborima, predviđa da:

- Predsednici biračkih odbora biraju se ravnopravno između četiri (4) overena politička subjekta koja su osvojila najveći broj glasova za Skupštinu Kosova tokom poslednjih izbora u toj opštini. Dok stav 4 istog člana predviđa da: „Bez obzira na prethodni stav ovog člana, ako se to zatraži, CIK ima ovlašćenja da, po sopstvenom nahođenju, imenuje članove biračkih odbora koji neispunjavaju uslove iz ovog člana.” U prevodu, mogu kako hoće, pa i protiv svojih pravila, samo ako je protiv Srpske liste, pitanje je što su ih onda donosili i pisali ako mogu da rade šta im je volja. Je l' to vladavina prava i pravna sigurnost - piše u saopštenju Srpske liste.

Pre dva dana potpredsednik Srpske liste Igor Simić istakao je da je Centralna izborna komisija donela nelegalne i nelegitimne odluke na štetu srpskog naroda i Srpske liste, koju Srbi većinski biraju.