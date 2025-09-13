Slušaj vest

Mir i sloboda na prvom mestu, a zatim i razrešenje nagomilanih komunalnih problema očekivanja su građana Severne Mitrovice i Leposavića uoči predstojećih lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji 12. oktobra.

U centru Severne Mitrovice građani ne kriju ogorčenje načinom na koji radi aktuelna lokalna samouprava.

"Svaki dan nešto menjaju, te 'oće da bude te neće, videćemo da li će biti. Sve je problem: od zdravstva, prosvete, svega", ističe jedan od meštana ove opštine u razgovoru za Kosovo onlajn.

Njegov sugrađanin poručuje da su potrebne "korenite promene" i da upravo to očekuje od novog gradonačelnika.

"Očekujemo od novog gradonačelnika da bude bolje nego što je sad, to očekujem, drugo nemam šta da kažem. Iz korena treba da se promeni sve da bi bilo bolje. Puno toga treba da se promeni da bi bilo bolje", navodi.

Nezadovoljni dosadašnjim stanjem u gradu, retki se odlučuju da pričaju o problemima jer, kako ističu, ima ih mnogo.

"Očekujem nešto bolje, promena koje su potrebne ima koliko hoćete. Puno toga", kratko navodi jedan sagovornik.

Na sličan način razmišljaju i stanovnici Leposavića.

Nadaju se da će novi izbori doneti mir i slobodu, ali i zameraju što su nedovoljno informisani o predstojećim izborima.

"Nema ništa na televiziji o predizbornoj kampanji, a narod kao narod ništa i ne priča. Jedino bih želela da bude malo bolje, da se živi bolje. Građanima nedostaje mir, mir i spokojnost da imaju slobodu kretanja", kaže jedna sagovornica.

Dragiša Miljojković smatra da bi kampanja trebalo da traje tokom čitavog mandata, a ne samo uoči izbora, kako bi se ljudima konstantno pomagalo.

"Predizborna kampanja po meni ne bi trebalo da se radi kad počnu izbori, već treba da se radi konstantno, non-stop, da može da pomogne ljudima, to je njegova predizborna kampanja. Sada kada bude 10, 15 dana pred izbore, onda se priča podiže na maksimum, a onda narod ne zna koga da sluša“, ističe Miljojković.

Dodaje i da ima mnogo obećanja.

"Obećanja ima puno, samo što daj Bože da nam bude samo bolje, da bude mir i sloboda. Što kažu, da smo živi i zdravi, da je mir u državi, drugo ništa", istakao je Miljojković.

Stariji Leposavac ističe da bi komunalna pitanja, posebno vezana za infrastrukturu treba da budu primarna tema. Ističe da je to najvidljivije u ruralnim sredinama jer u mnogim selima nema ni struje ni puteva.

"Sela su pusta, niko neće da ulaže u tim selima. Oni koji su ostali ispaštaju. Struje nema, puta nema, šta da kažem“, kazao je on.