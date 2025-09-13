Slušaj vest

Srpska lista održala je danas predizborni miting u amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka u Severnoj Mitrovici, sa koga su pozvali okupljene da na lokalnim izborima 12. oktobra svoj glas daju Srpskoj listi i podrže kandidata za gradonačelnika Milana Radojevića i kandidate za odbornike ove liste.

Skup je počeo intoniranjem himne Republike Srbije „Bože pravde“, koju je izveo KUD „Kopaonik“.

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek rekao je da je 12. oktobar dan kada će se građani osloboditi nelegalnih i nelegitimnih gradonačelnika i kada će Srbi preuzeti svoj grad i svoju sudbinu u svoje ruke.

„Svima koji ste u ovom amfiteatru, onima u holu i ispred zgrade želim da se zahvalim što ste danas došli da podržite najveću, najjaču, najbolju srpsku stranku na Kosovu i Metohiji. Kada kažem moji Mitrovčani mislim na sve vas, na Srbe, Bošnjake, Rome, Gorance i ostale, na sve nas koji radimo i živimo u jedinom multietničkom gradu na Kosovu i Metohiji. Došao je dan kada možemo olovkom da smenimo sada, mogu slobodno da kažem, bivšeg gradonačelnika. Odabrali smo da kampanju počnemo iz Severne Kosovske Mitrovice jer je ovo bastion ostanka i opstanka Srba na Kosovu i Metohiji. U ovom gradu vekovima branimo našu slobodu, ime i prezime i da smo jači nego što smo ikada bili. Svaki građanin, svaki radnik, svaki poljoprivrednik, svaka porodica je tri godine trpela nepravdu i zato je vreme da 12. oktobra smenimo nelegalnog gradonačelnika“, istakao je Elek.

Govoreći o kandidatu Srpske liste za gradonačelnika, Elek je poručio da je Radojević više puta pokazao I dokazao svoj patriotizam i ljubav prema svom gradu.

„Ja nemam nikakvu nedoumicu, pred vama je čovek koji je rođen u Kosovskoj Mitrovici, čovek kome porodica, deca i roditelji žive u Kosovskoj Mitrovici. Naš kandidat je obrazovan, porodičan i častan čovek i molim vas da aplauzom pozdravimo budućeg gradonačelnika, a on je Milan Radojević. Samo jedinstveni i složni možemo da oslobodimo naš grad od lažnih, nelegalnih i nelegitimnih Kurtijevih gradonačelnika i zato vas molim da 12. oktobra pozovete sve svoje komšije, prijatelje, kumove, rođake da kažemo da je odbrojavanje počelo i da krećemo u oslobađanje našeg grada. Složni možemo da pobedimo i sačuvamo naš grad i na kraju želim da vam poručim – Živela Srpska lista, živeo naš narod i nadasve živela Srbija“, poručio je Elek.

Kandidat SL za gradonačelnika Severne Mitrovice Milan Radojević, na početku govora, upitao je prisutne da li žele slobodu, na šta su oni odgovorili aplauzom i povicima „Atiću odlazi“. Radojević je istakao da režim u Prištini zna da je Mitrovica administrativni centar za sve Srbe na severu i da, ako slome Kosovsku Mitrovicu, slomili su Srbe na Kosovu i Metohiji.

1/5 Vidi galeriju Miting Srpske liste u Severnoj Mitrovici Foto: Kosovo onlajn printskrin

„Mi im danas pokazujemo da nisu uspeli i da neće uspeti. Počeli su da nam oduzimaju institucije, malo im je to bilo pa su počeli da nam uzimaju i kuće i stanove, upućivali seksističke komentare našim sugrađankama. Kada smo napustili institucije verovali smo da će međunarodna zajednica shvatiti patnju Srba, nažalost to se osim saopštenja nije dogodilo. Juče su upali u još dve institucije, udarili su na nemoćne, na bolesne, na majke i na decu. Budimo mudri i na izborima koji slede podržite Srpsku listu, da budemo bezbedni, da se naša deca bezbedno šetaju, da se bave sportom. Zajedno sa vama možemo da napravimo taj iskorak", poručio je.

Član Srpske liste i nosilac odborničke liste u Severnoj Mitrovici Ivan Zaporožac rekao je okupljenima da je svaki glas koji daju nekome umesto Srpskoj listi - direktan glas za Aljbina Kurtija.

Kandidat za odbornika i direktorica Osnovne škole „Branko Radičević”, Biljana Vukićević pozvala je prisutne da podrže Srpsku listu i da svoj glas daju, kako je rekla, pobedi Srpske liste i time osiguraju budućnost Srba u svojoj borbi za opstanak i ostanak na svojim ognjištima.

Nekadašnji košarkaš Željko Rebrača istakao je da je zajedno sa Srpskom listom i u februaru doneo pobedu srpskom narodu i da je zato ponovo došao da podrži SL ka novoj pobedi, sada na lokalnim izborima.

"Ja znam da je Srpska lista jedina lista koja stoji iza ovog naroda. I mi moramo da budemo složni zajedno, jer ako smo složni, ne može nas niko pobediti. Ja znam da ljudi ovde imaju mnogo iskustva, znaju da vode opštinu, imaju podršku naroda, imaju podršku Republike Srbije i predsednika Vučića. Tako da jedino Srpska lista i broj 170 – idemo do pobede. Hvala vam svima, ovo je otadžbina, ovo kako da nisam znao kako da kažem“, poručio je Rebrača.

Ispred Fakulteta tehničkih nauka bilo je prisutno više stotina građana Mitrovice, za koje je bio postavljen video-bim na kome se uživo emitovao program iz amfiteatra.