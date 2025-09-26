Slušaj vest

Član Predsedništva Srpske liste Srđan Popović izjavio je danas da zabranom emitovanja predizbornog spota Srpske liste Priština pokušava da sakrije istinu o teškom položaju Srba u AP Kosovo i Metohija i istakao da predstavnici Srpske liste, bez obzira na opstrukcije iz Prištine, nastavljaju kampanju za lokalne izbore zakazane za 12. oktobar.

Popović je rekao da je obrazloženje Nezavisne komisije za medije da zabrani spot Srpske liste to što se spominje rečenica "Kako trpeti teror i ponovo uspostaviti slobodu?" što je ocenjeno kao kršenje ustavnog poretka.

- A ne vide koliko oni krše zakon i koliko naš narod teško živi u ovim vremenima. Ovaj spot pokazuje našu svakodnevnicu i mislim da je pravi razlog zabrane da se prikrije istina, koja nekima u Prištini ne odgovara - rekao je Popović za TV Prva.

Naveo je da pravni tim Srpske liste razmatra da uloži žalbu na odluku Komisije, ali da im to nije prioritet jer, kako je naveo, ne očekuju pozitivan ishod.

- Ne želimo da gubimo energiju, do kraja kampanje je ostalo malo vremena, tako da ćemo se usredsrediti da drugim putem ovaj spot dođe do našeg naroda - kazao je Popović.

Podsetio je da je i u kampanji za prethodne parlamentarne izbore zabranjen spot Srpske liste zbog rečenice ''kada Srbija zove, ja dajem svoj glas'' i da je to, takođe, okarakterisano kao nešto što ne ide u prilog ustavnom poretku.

Popović je rekao da Srpska lista nastavlja kampanju bez obzira na opstrukcije iz Prištine ističući da se poruke građanima ne šalju samo kroz spotove i da su predstavnici te stranke svaki dan sa narodom.

Na pitanje o tome da je Srpska lista nedavno ukazala na mahinacije u vezi sa biračkim spiskovima i povećanjem broja albanskih glasača u opštinama naseljenim Srbima i kako će se to odraziti na rezultate izbora, Popović je rekao da je to jedan od većih problema koji je posebno izražen u opštini Gračanica i da prištinske vlasti pokušavaju da na sve načine preuzmu i albanizuju opštine sa srpskom većinom u AP KiM.

- Pitanje je za međunarodnu zajednicu zašto se dozvoljava ovaj politički inženjering. Nama preostaje da se borimo za naša prava i za naš narod. Kampanja ide veoma dobro. Svi mi u Srpskoj listi delimo svakodnevnu sudbinu sa svojim narodom, stalno smo na terenu, idemo od vrata do vrata. Ovi izbori su posebno važni za naš narod, posebno zbog pritisaka iz Prištine. Čuju se glasine da su oni organizovali svoje birače da dođu iz Nemačke, Belgije, Francuske... - istakao je Popović.

Pozvao je raseljene Srbe sa prostora KiM, koji trenutno žive u centralnoj Srbiji, da izađu na izbore 12. oktobra i da glasaju za Srpsku listu.

- Da što većim izlaskom i što većim brojem glasova pokažemo i međunarodnoj zajednici i svima koliko nam znači KiM - rekao je Popović.

Na pitanje da li je represija koju Kurti pojačava prema Srbima odraz njegove navodne snage ili nemoći, imajući u vidu da njegova stranka ne može da konstituiše parlament u Prištini, ali da je Vašington obustavio strateški dijalog s Prištinom, Popović je rekao da Kurti nema većinu u skupštini potrebnu da ponovo napravi svoju vladu, ali da mu je po svaku cenu stalo da vlasti i da na sve moguće načine opstruiše institucije.