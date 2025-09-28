Slušaj vest

Gradonačelnik Štrpca i potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić izjavio je danas da se kampanja pred lokalne izbore zakazane na KiM za 12. oktobar odvija u atmosferi pritisaka na Srpsku listu od strane režima u Prištini, ali da, sa druge strane, postoji pozitivan odziv građana u smislu motivisanosti, posebno na severu Kosova i Metohije.

- Sa druge strane imamo jako pozitivan odziv građana, posebno na severu Kosova i Metohije, u smislu motivisanosti da se kroz ovaj izborni proces na neki način stvari kreću nakon izbora u nekom pozitivnom smeru. Trenutno Srpska lista svakodnevno razgovara sa građanima direktno, putem javnih tribina, mitinga i svakako ono što je najvažnije a to je kroz kampanju od vrata do vrata - rekao je Jevtić za Tanjug.

Jevtić je podsetio da Srpska lista ima 11 kandidata za gradonačelnike i dodao da je gotovo sigurno da će pobediti u gotovo svim opštinama sa srpskom većinom.

- Pored opština sa srpskom većinom, Srpska lista ima i kandidata za gradonačelnika u opštini Obilić i ovo nije prvi put, dakle mi smo to imali i na prošlim izborima. I ono što je gotovo sigurno jeste da će Srpska lista pobediti u svim opštinama sa srpskom većinom i, naglašavam, posebno je važno da će se to desiti u četiri opštine na severu, gde pobedom Srpske liste suštinski pobeđuje srpski narod i građani na severu Kosova i Metohije - istakao je Jevtić.

Dodao je da će se konačno srpski narod u četiri opštine na severu KiM osloboditi svega onoga što je bilo suprotno njegovim interesima kroz delovanje lokalne samouprave u proteklih nekoliko godina.

- Srpska lista ima nedvosmislenu podršku srpskog naroda na KiM - naglasio je Jevtić i precizirao da kao politička partija ne vide konkurenciju jer Srpska lista upravo predstavlja jedinstvo i srpski narod i kroz ovaj izborni proces.

- Naša poruka je uvek bila da mi moramo biti jedinstveni, srpski narod mora biti jedinstven. U okviru toga, u političkom smislu, Srpska lista upravo predstavlja to jedinstvo. Mi kroz ovaj izborni proces jasno poručujemo da samo složno možemo da se odupremo svim izazovima, problemima koji su stavljeni pred nas delovanjem režima u Prištini - naglasio je Jevtić.

Kazao je da ne očekuje da na lokalnim izborima partija Aljbina Kurtija dobro prođe i dodao da će verovatno biti i drugi krug izbora u najvećem broju opština sa albanskom većinom.

Foto: Printscreen Facebook

- Kurti je na prošlim izborima u četiri opštine Štimlje, Kamenica, Gnjilane i Podujevo pobedio i to u drugom krugu. Tako da ukoliko dođe do tog drugog kruga, čini mi se da će se sve albanske partije ujediniti protiv kandidata Kurtija - naveo je Jevtić.

Istakao je da odluka SAD da prekinu planirani strateški dijalog sa Prištinom ima uticaj, a da je Kurti pokušao odlaskom u Njujork i sastankom sa jednim kongresmenom da to amortizuje.

- Međutim, nije to baš tako jednostavno i svakako da će imati uticaj i na sam izborni proces koji imamo i kroz ove lokalne izbore, ali i ono što je gotovo sigurno i kroz vanredne parlamentarne izbore koje očekujem da imamo pre kraja godine - dodao je Jevtić.

Izrazio je očekivanje da će ustavni sud dati odgovor na pitanje šta se dešava ukoliko se u predviđenom roku skupština u Prištini ne konstituiše i dodao da bi sud takvu odluku trebalo da donese u ponedeljak ili utorak, ali da se ne zna kada će ona u potpunosti biti pravosnažna i obljavljena.

- Tu postoje očekivanja, ovakva ili onakva, da Ustavni sud može da kaže ukoliko se u predviđenom roku koju su oni već dali u prethodnoj odluci od 30 dana Skupština ne konstituiše, smatra se da se ona raspušta i da se samim tim otvara mogućnost za odlazak na nove parlamentarne izbore, što je najrealnije obzirom da nema volje niti kod predstavnika bivše opozicije, niti kod gospodina Kurtija da se formira nova većina u ovim okolnostima - rekao je Jevtić.

Govoreći o tome da Beograd otpočinje strateški dijalog sa SAD, Jevtić je ukazao da to pokazuje koliko je rukovodstvo Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem cenjeno i u međunarodnim okvirima.