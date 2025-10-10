Slušaj vest

Misija OEBS-a u AP Kosovo i Metohija izrazila je "svoje duboko razočaranje" zbog odluke koju su doneli neki članovi Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini da se uzdrže ili glasaju protiv zahteva za akreditaciju koje su podneli svi mediji na srpskom jeziku, kao i drugi, za izveštavanje o predstojećim lokalnim izborima zakazanim za nedelju.

- Slobodni, fer i transparentni izbori zavise od otvorenog i jednakog pristupa svih medija da posmatraju, izveštavaju i obaveštavaju javnost o izbornim dešavanjima. Ograničavanje akreditacije medija na osnovu percipirane zajednice, jezika ili uredničke pripadnosti ograničava mogućnost novinara da obavljaju svoje profesionalne dužnost navodi se u saopštenju Misije OEBS objavljenom na Fejsbuku.

U saopštenju se naglašava da pristup informacijama na jezicima zajednica predstavlja fundamentalni aspekt multietničkog i demokratskog okvira u AP KiM.

Misija je navela da "ostaje posvećena promociji i zaštiti slobode izražavanja, medijskog pluralizma i jednakog pristupa informacijama za sve zajednice", u skladu sa principima OEBS-a i međunarodnim standardima, i pozvala je sve političke stranke u AP KiM da se pridržavaju ovih vrednosti.

Centralna izborna komisija u Prištini nije akreditovala nijedan medij na srpskom jeziku za praćenje lokalnih izbora koji se održavaju na u AP KiM u nedelju, 12. oktobra.