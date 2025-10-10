Slušaj vest

Misija OEBS-a u AP Kosovo i Metohija izrazila je "svoje duboko razočaranje" zbog odluke koju su doneli neki članovi Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini da se uzdrže ili glasaju protiv zahteva za akreditaciju koje su podneli svi mediji na srpskom jeziku, kao i drugi, za izveštavanje o predstojećim lokalnim izborima zakazanim za nedelju.

- Slobodni, fer i transparentni izbori zavise od otvorenog i jednakog pristupa svih medija da posmatraju, izveštavaju i obaveštavaju javnost o izbornim dešavanjima. Ograničavanje akreditacije medija na osnovu percipirane zajednice, jezika ili uredničke pripadnosti ograničava mogućnost novinara da obavljaju svoje profesionalne dužnost navodi se u saopštenju Misije OEBS objavljenom na Fejsbuku.

U saopštenju se naglašava da pristup informacijama na jezicima zajednica predstavlja fundamentalni aspekt multietničkog i demokratskog okvira u AP KiM.

Misija je navela da "ostaje posvećena promociji i zaštiti slobode izražavanja, medijskog pluralizma i jednakog pristupa informacijama za sve zajednice", u skladu sa principima OEBS-a i međunarodnim standardima, i pozvala je sve političke stranke u AP KiM da se pridržavaju ovih vrednosti.

Centralna izborna komisija u Prištini nije akreditovala nijedan medij na srpskom jeziku za praćenje lokalnih izbora koji se održavaju na u AP KiM u nedelju, 12. oktobra.

Mediji koji nisu dobili akreditaciju CIK su Mondo/Kurir televizija, agencija Tanjug, RTS, Kosovo onlajn, RTV PULS, TV Most, Kontakt Kosovska Mitrovica, Plus radio, Prva TV, Radio Kim, Gračanica onlajn, TV Gračanica, Insajder televizija, Nina Media Kliping, RTV Vojvodina, MTVA Državna Mađarska Televizija, Radio KM, Alternativna, TV Herc, VideoPlus, Nova, Medija centar Čaglavica, Danas.

