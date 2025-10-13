Slušaj vest

Komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević izrazila je danas zahvalnost interno raseljenim licima sa AP Kosova i Metohije za učešće na lokalnim izborima u pokrajini u nedelju i istakla da su time pokazali odgovornost, istrajnost i duboku povezanost sa zavičajem, kao i odlučnost da doprinesu opstanku i jačanju srpskog naroda na KiM.

- Zahvaljujem se svim interno raseljenim licima koja su učestvovala na izborima i svojim glasom pokazala da veruju u zajedništvo i budućnost našeg naroda na AP Kosovu i Metohiji. Svaki njihov glas bio je glas nade, podrške i ljubavi prema ognjištu i otadžbini - izjavila je Stanisavljević, saopšteno je iz Komesarijata.

Prema objavljenim rezultatima, Srpska lista ostvarila je pobedu u devet od deset srpskih opština, čime je još jednom potvrđeno jedinstvo, snaga i poverenje srpskog naroda u državu Srbiju.

Kako je navela, njihova odlučnost i istrajnost nadahnjuju sve nas da još snažnije radimo na očuvanju identiteta, dostojanstva i prava našeg naroda da živi slobodno na svojoj zemlji.

U saopštenju je istaknuto da će Republika Srbija i Komesarijat za izbeglice i migracije u saradnji sa svim državnim institucijama nastaviti da pružaju podršku Srbima na AP Kosovu i Metohiji kako bi se obezbedili sigurniji i dostojanstveniji uslovi za život svih naših sunarodnika.