Slušaj vest

Komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević izrazila je danas zahvalnost interno raseljenim licima sa AP Kosova i Metohije za učešće na lokalnim izborima u pokrajini u nedelju i istakla da su time pokazali odgovornost, istrajnost i duboku povezanost sa zavičajem, kao i odlučnost da doprinesu opstanku i jačanju srpskog naroda na KiM.

- Zahvaljujem se svim interno raseljenim licima koja su učestvovala na izborima i svojim glasom pokazala da veruju u zajedništvo i budućnost našeg naroda na AP Kosovu i Metohiji. Svaki njihov glas bio je glas nade, podrške i ljubavi prema ognjištu i otadžbini - izjavila je Stanisavljević, saopšteno je iz Komesarijata.

Ne propustiteSRBI NA KIMU ĐAKOVICI GLASALI ZA MRTVOG ČOVEKA: Stradao u saobraćajnoj nesreći pred izbore, nisu ga ni skinuli s listića, poznato i koliko je glasova pokojnik dobio
Screenshot 2025-10-13 125354.jpg
SRBI NA KIMSTAROVIĆ ČESTITAO SRPSKOJ LISTI POBEDU: Srbi iskazali jasan stav prema svemu što Aljbin Kurti čini
specijal clean.00_13_23_02.Still004.jpg

Prema objavljenim rezultatima, Srpska lista ostvarila je pobedu u devet od deset srpskih opština, čime je još jednom potvrđeno jedinstvo, snaga i poverenje srpskog naroda u državu Srbiju.

Kako je navela, njihova odlučnost i istrajnost nadahnjuju sve nas da još snažnije radimo na očuvanju identiteta, dostojanstva i prava našeg naroda da živi slobodno na svojoj zemlji.

U saopštenju je istaknuto da će Republika Srbija i Komesarijat za izbeglice i migracije u saradnji sa svim državnim institucijama nastaviti da pružaju podršku Srbima na AP Kosovu i Metohiji kako bi se obezbedili sigurniji i dostojanstveniji uslovi za život svih naših sunarodnika.

Kurir Politika/Telegraf

Ne propustiteSRBI NA KIMSRPSKA LISTA UBEDLJIVO POBEDILA U PRVOM KRUGU U 9 OD 10 SRPSKIH OPŠTINA! CIK u Prištini: U 17 opština ide se u drugi krug
Screenshot 2025-10-13 104516.jpg
SRBI NA KIMPOBEDA SRPSKE LISTE – SRCE SRBIJE KUCALO JE JEDNIM RITMOM! Danijela Nikolić o izborima na Kosovu i Metohiji
danijela nikolić (1).jpg
PolitikaKONAČNO SMO VIDELI LEĐA KURTIJEVIM GAULAJTERIMA: Petković još jednom čestitao veličanstvenu pobedu Srpskoj listi
Screenshot 2025-10-13 080710 copy.png
PolitikaPETKOVIĆ: Srpski narod pokazao slogu i odgovornost prema sopstvenoj budućnosti, čestitam srpskom narodu i našoj Srpskoj listi veličanstvenu pobedu
IMG-20250802-WA0321.jpg