Ispitivanjem tri svedoka pred Posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini nastavljeno je suđenje Dušku Arsiću iz Matičana kod Prištine za navodni ratni zločin 1999. u selu Butovac.

Fazliju: Ne poznajem Duška Arsića

Prvi svedok Hazir Fazliju je istakao da je marta 1999. godine dva puta napuštao svoj dom zbog prisustva srpskih snaga, te da je, nakon što je drugi put napustio kuću, iz oružane paljbe koja je dolazila iz pravca jedne kuće kod groblja u Matičanu, njegova supruga ubijena, a on bio ranjen.

On je istakao da je još nekoliko osoba iz te grupe bilo ubijeno i ranjeno kod groblja iz oružane paljbe, ali da je vidljivost bila slaba, te da nisu mogli da uoče počinioce.

Potvrdio je da Duška Arsića ne poznaje i da ne može da potvrdi da je video optuženog u tom periodu u Matičanu, kao i da nikada nije čuo da se njegovo ime spominje i povezuje sa dešavanjima.

On je istakao da je za Duška Arsića čuo tek u vestima.

Kotorčević: Arsića nikada nisam videla u uniformi i naoružanog

Svedokinja odbrane Tatjana Kotorčević ističe da je se Duškom Arsićem prvobitno radila u Opštini Uroševac, a zatim i u Opštini Priština, gde su radili na različitim poslovima, u periodu 1998. i 1999. godine.

Ona je navela da je sa Arsićem na poslu komunicirala na dnevnom nivou u tom periodu, te da ga nikada nije videla u uniformi ili naoružanog, naglašavajući da su radnici imali radnu obavezu da odlaze na posao od jutra do kraja radnog vremena.

„Radno vreme je bilo od 8 do 16 sati ili od 7 do 15 časova i potpisivali smo se po dolasku i odlasku“, rekla je ona.

Ona je dodala da je Arsić sa Albancima na poslu imao vrlo korektan odnos i da, kako kaže, nikada nije odvajao ljude po nacionalnosti.

Stubla: Poznajem Arsića, nisam nikada čuo da je imao konflikt sa bilo kim

Treći svedok na današnjem ročištu Fehmi Stubla istakao je da poznaje Duška Arsića i da su jedno vreme radili u istoj direkciji u Opštini Priština, kao i da ostaje u celosti pri izjavi koju je ranije dao.

Kaže da Arsića nikada nije video u iniformi i naoružanog.

Stubla ističe da nije čuo da je Arsić nekada imao konflikt sa nekim.

Ispitivanjem troje svedoka je današnje ročište u slučaju Duška Arsića završeno. Naredno je zakazano za 12. februar u 13.15 časova.

Arsić je uhapšen 8. decembra 2021. godine na prelazu Jarinje, u prisustvu dvoje maloletne dece, nakon što je došao da reši probleme u vezi sa uzurpiranom imovinom u selu Matičane, kod Prištine. Arsić je 2. februara 2024. godine pred ovim sudom prvestepeno osuđen na 13 godina zatvora, ali je Apelacioni sud, nakon žalbe odbrane, vratio slučaj na ponovno suđenje.

Na prvom ročištu ponovljenog postupka, 27. januara, ispitana su dva svedoka, koji po navodima branioca optuženog, advokata Nebojše Vlajića, nisu bili neposredni svedoci.

Na jučeranašnjem ročištu svedok Gani Krasnići u ponovnoj izjavi pred sudom rekao je da nije video direktno da neko maltretira njegovog sina Artana, ali da mu je sin je rekao da ga je prebio Duško Arsić.