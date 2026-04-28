Porodica Arsić iz Sevca u opštini Štrpce spojila je šarski med i domaće kozje mleko i proizvela prirodan sapun namenjen svima onima koji žele da za svoju kožu koriste samo proverene proizvode.

Jasmina Arsić i njen suprug godinama se bave pčelarstvom, a nedavno su krenuli i sa proizvodnjom sapuna od pčelinjih proizvoda i kozijeg mleka.

Jasmina priča da su na ideju došli spontano.

„Suprug je pčelar i preko prijatelja sa društvenih mreža dobili smo sapun na poklon, svidelo nam se i krenuli smo i mi da proizvodimo“, kazala je Arsić.

Počeli su da proizvode dve vrste sapuna, od kozjeg mleka i od pčelinjih proizvoda.

"Sapuni od kozjeg mleka su lakši za izradu i, osim mleka, u izradi se koristi soda, kokosovo ulje, eterična ulja. Temperatura treba da bude između 37 i 38 stepeni“, pojašnjava ova vredna žena.

Izrada sapuna od meda je, kaže, dosta komplikovanija i dodaje se mnogo pčelinjiih proizvoda.

„Proces zrenja sapuna traje od šest do osam nedelja, on se zatim suši i kada bude gotov dobija belu boju. Sama priprema uključuje i proces hlađenja i zahteva preciznost“, rekla je Jasmina Arsić.

Arsići trenutno imaju 120 pčelinjih košnica, a za kvalitet meda su dobitnici brojnih nagrada.

„Naš med je izuzetno dobar i kvalitetan, pre svega zbog područja na kojem smo, znamo kakav je med i samim tim je i proizvod dobar. Skoro svake godine učestvujemo na takmičenjima i naš med je osvajao nagrade“, kazala je Arsić.

Dodaje da su u ovom poslu još uvek početnici i da planiraju da proizvode plasiraju u svojoj opštini, ali i šire.

„Na početku smo, pa smo poručili nalepnice kako bismo bili pretpoznatljivi. Planiramo prodaju u marketima, apotekama. Za sada se kupuje po porudžbini, na kućnu adresu i preko društvenih mreža“, kazala je Arsić.

Širenjem proizvodnje u planu im je i izrada sapuna u različitim bojama, aromama i oblicima.

