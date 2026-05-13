Veće Vrhovnog suda tzv. Kosova odbilo je kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti koji je podneo branilac Ratka Kragovića iz Suvog Grla, potvrdivši tako meru pritvora u trajanju od mesec dana, u krivičnom postupku protiv petorice Srba iz tog mesta.

Kako se navodi u saopštenju suda, zahtev je podnet protiv rešenja Posebnog odeljenja Osnovnog suda u Prištini i Posebnog odeljenja Apelacionog suda.

- Osnovni sud u Prištini odredio je meru pritvora u trajanju od jednog meseca protiv optuženih Gorana Tomaševića, Ratka Kragovića, Siniše Tomaševića i Predraga Tomaševića, zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo "ratni zločini protiv civilnog stanovništva", dok je optuženi Nebojša Tomašević pušten da se brani sa slobode. Apelacioni sud odbio je žalbu odbrane i potvrdio prvostepeno rešenje - navodi se u saopštenju Vrhovnog suda Kosova.

Dodaje se da je braniteljka optuženog Ratka Kragovića, Jelena Kragović, tvrdila da u spisima predmeta ne postoje dokazi koji podržavaju osnovanu sumnju protiv optuženog i da je pritvor određen suprotno odredbama Zakonika o krivičnom postupku.

Prema oceni Vrhovnog suda, iz do sada izvedenih dokaza u ovoj fazi postupka, "postoji osnovana sumnja da je optuženi izvršio krivična dela za koja se sumnjiči".

Specijalo tužilaštvo tzv. Kosova i kosovska policija saopštili su 1. marta da je u akciji pod nazivom "Suvo Grlo" uhapšeno pet osoba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva u tom mestu 1998. godine.

Za jednog od uhapšenih, Nebojšu Tomaševića Vrhovni sud je 2. aprila, po žalibi odbrane, ukinuo odluku Aplacionog suda o pritvoru, i vratio predmet na razmatranje, te će se on braniti sa slobode.

Kurir Politika/KosovoOnlajn

