Slušaj vest

Službenica Misije Oebs na Kosovu i Metohiji Jelena Đukanović osuđena je danas pred Osnovnim sudom u Prištini na šest godina zatvora za krivično delo "špijunaža".

Đukanović je uhapšena 28. februara prošle godine, a vreme provedeno u pritvoru biće joj uračunato u kaznu.

Sudsko veće je istaklo da odbrana ima pravo žalbe Apelacionom sudu u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude.

Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je 2. septembra 2025. optužnicu protiv Đukanović koja je tereti da je od neodređenog datuma, pa sve do hapšenja 28. februara 2025, kao lokalna službenica Oebsa na Kosovu, u Regionalnoj kancelariji u Mitrovici "sa punom svešću i direktnom namerom počinila više radnji koje predstavljaju aktivnu pomoć obaveštajnoj službi - Bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA) Republike Srbije".

Optužena je da je pružila "podatke, dokumente i osetljive informacije koje je stekla tokom obavljanja svojih službenih dužnosti u okviru Oebsa, putem brojnih komunikacija sa Aleksandrom Vlajićem, sada osuđenim za špijunažu i rezidentnim agentom BIA".

Kurir Politika/Kosovo Onlajn

