IZREČENE PRESUDE ZA BANJSKU! Toliću i Spasojeviću doživotna, Maksimoviću 30 godina zatvora
Optuženi u slučaju Banjska Vladimir Tolić i Blagoje Spasojević osuđeni su na doživotnu kaznu zatvora, dok je Dušan Maksimović osuđen na 30 godina zatvora.
Tolić i Spasojević nisu prisustvovali izricanju presude.
Veliki broj medijskih ekipa pratio je izricanje presude, dok su mere bezbednosti povećane.
Dušan Maksimović osuđen na 30 godina
Maksimović, Tolić i Blagojević optuženi su za napad na ustavni poredak i bezbednost tzv. Kosova i terorizam, a uhapšeni su neposredno nakon dešavanja u Banjskoj 2023. godine i od tada se nalaze u pritvoru.
Oni su deo optužnice koju je Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo 11. septembra 2024. godine protiv 45 osoba u slučaju Banjska.
Kurir politika/Kosovo onlajn
