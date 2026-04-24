Optuženi u slučaju Banjska Vladimir Tolić i Blagoje Spasojević osuđeni su na doživotnu kaznu zatvora, dok je Dušan Maksimović osuđen na 30 godina zatvora.

Maksimović, Tolić i Blagojević optuženi su za napad na ustavni poredak i bezbednost tzv. Kosova i terorizam, a uhapšeni su neposredno nakon dešavanja u Banjskoj 2023. godine i od tada se nalaze u pritvoru.