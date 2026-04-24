JOŠ JEDAN JE U NIZU DOKAZA STVARNIH NAMERA KURTIJEVOG REŽIMA Vučević o presudi uhapšenim Srbima za slučaj Banjska: Progonu nema kraja
Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom presude uhapšenim Srbima za slučaj Banjska.
"Skandalozna presuda takozvanog kosovskog pravosuđa, još jedan je u nizu dokaza stvarnih namera Kurtijevog režima. Srbe koje nisu uspeli da ubiju ili proteraju, oni će zatvoriti", naveo je Vučević na "Iksu" i dodao:
"Progonu nema kraja, kao ni ćutnji stranaca koji sve ovo i odobravaju. Nema kraja ni našoj borbi. Nećemo se smiriti dok utamničene ne oslobodimo i dok pravda ne stigne sve koji su se ogrešili o srpski rod na Kosovu i Metohiji".
