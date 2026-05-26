kako bi se obezbedio novac za njihovo čuvanje

Udruženje za zaštitu životinja Zoo planet iz Niša pokrenulo je program "Virtualni udomitelj" kako bi obezbedilo novac za hranu i sve ostalo što je potrebno za životinje o kojima brinu u Zoo kutku u selu Kamenica.

Predsednik Udruženja Zoo planet Dušan Stojanović rekao je da se u Zoo kutku nalazi se oko 200 životinja, a u programu virtualnog udomljavanja trenutno se nalazi 17 životinja.

Svi zaintereosvani, dodao je, mogu da izaberu neku od životinja i da postanu virtualni udomitelji.

"Oni koji žele da postanu virtuelni udomitelji potrebno je da uplate 5.000 dinara, a za taj novac dobiće sertifikat sa svojim imenom i likom životinje i njihovo ime biće upisano pored prostora u Zoo kutku gde ta životinja živi. Prilikom obilaska Zoo kutka virtualni udomitelji dobijaće korpicu sa hranom kako bi mogli da hrane životinju čiji su udomitelj", izjavio je Stojanović.

On je kazao da će vremenom povećavati broj životinja koje će virtuelno udomljavati kako bi prikupili što više sredstava za Zoo kutak.

"Nadam se da će program virtuelnog udomljavanja biti uspešan jer puno je životinja i svakodnevno nam je za njih potrebno puno hrane, potrebni su nam odgovarajući uslovi za njihov smeštaj, a obezbeđujemo im i redovne preglede veterinara. Sve to puno košta", naveo je Stojanović.

Mihajlo (magarac koji je plakao)

Virtuelno udomljena životinja: Mihajlo

Mihajlo je spasen od odlaska u klanicu zahvaljujući dobrim ljudima koji su odlučili da mu pruže novu šansu za život.

Kada je stigao u utočište, bio je uplašen i nepoverljiv, ali je vremenom, uz pažnju i brigu, ponovo počeo da veruje ljudima.

Danas Mihajlo mirno živi u Zoo Kutku, uživa u šetnjama i rado dočekuje posetioce koji dolaze da ga upoznaju.

Njegova priča podseća koliko jedna odluka može promeniti sudbinu jednog bića.

Dodao je da se na sajtu Udruženja Zoo planet i na Instagram stranici "Zoo planet virutalni udomitelj" mogu videti životinje koje se nalaze u programu "Virtuelni udomitelj", a opisano je i to kako je svaka od tih životinja stigla u Zoo kutak.

Volonteri Udruženja Zoo planet zbrinuli su u proteklih 16 godina više od 6.000 napuštenih ili povređenih divljih i domaćih životinja.

Od nedavno se prvi put sada u njihovom Zoo kutku u selu Kamenica nalaze i egzotične životinje, i to valabi, torbar iz porodice kengura, dva emua i dve alpake.