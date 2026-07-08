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Početak radova planiran je na jesen, nakon okončanja postupka izbora izvođača. Prema planu, oba urbana džepa uređivaće se paralelno, ukoliko to dozvole tehnologija izvođenja radova i organizacija saobraćaja.

Arhitekte JP „Urbanizam i građenje Ruma“ predstavile su idejna rešenja za uređenje urbanih džepova Vojna zgrada, poznatijeg među Rumljanima kao Oficirke, i Stara pošta, odnosno Lepa Brena, nakon čega su građani imali priliku da postave pitanja i iznesu svoje predloge.

Direktorka JP „Urbanizam i izgradnja“ Vladislava Pović objasnila je da su prostori Stara pošta i Vojna zgrada okruženi brojnim stambenim zgradama, koristi ih veliki broj građana i da se nalaze u samom centru, zbog čega je njihovo uređenje od velikog značaja.

1/7 Vidi galeriju Panorama Rume Foto: Youtube Printscreen, DKTV: Putevima Srbije

Kako je objasnila Vladislava Pović, formirana je posebna komisija, jasno su definisane nadležnosti svih institucija, a svaka prijava biće razmatrana u propisanim rokovima. Tokom izvođenja radova biće postavljene i posebne kutije za primedbe, kako bi građani u svakom trenutku mogli da ukažu na eventualne probleme ili predlože manje izmene koje ne zahtevaju izmenu građevinske dozvole.

- Opština Ruma biće na raspolaganju svim građanima tokom čitavog procesa. Cilj nam je da oni budu uključeni ne samo danas, već i tokom izvođenja radova, ali i nakon završetka projekta, kada ćemo zajedno sagledati rezultate - poručila je Pović.

Građani su se najviše interesovali za očuvanje zelenila, rešavanje problema atmosferskih voda kod Oficirki, kao i za uređenje pešačkih površina kod Stare pošte.

- U urbanom džepu Vojna zgrada neće biti uklanjanja drvoreda - naglasila je Vladislava Pović.

- Čitav koncept zasniva se na očuvanju postojećeg zelenila. Biće uklonjena isključivo ona stabla za koja stručnjaci procene da predstavljaju opasnost, da su lošeg kvaliteta, uz obavezu je da se zasade tri nova. Istovremeno prostor „Stare pošte”, koji je nedovoljno ozelenjen, dobiće nove četinare, puzavice i dodatne zelene sadržaje, čime će njegov ambijent biti značajno unapređen.

Procenjena vrednost projekta revitalizacije urbanih džepova iznosi 143,2 miliona dinara, realizuje se uz podršku Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Francuske agencije za razvoj (AFD) i sprovodi ga Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u saradnji sa Opštinom Ruma.