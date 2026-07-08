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Opštinska biblioteka Varvarin i tokom jula nastavlja tradiciju organizovanja raznovrsnih kulturnih manifestacija. Planirani su brojni koncerti, književne večeri, promocije knjiga, naučni skupovi i programi namenjeni najmlađima. Većina događaja biće održana na letnjoj sceni Biblioteke, dok će pojedini programi biti organizovani i u Donjem Krčinu, Bačini i Karanovcu

-Program počinje 6. jula u 20 časova, koncertom akustične muzike Dua Radojković, uz gostovanje frulaša Jovana Burgića, na letnjoj sceni Opštinske biblioteke. Najmlađa publika moći će da uživa u karaoke žurci i predstavljanju dečje knjige "Mala veštica i bela njuškica", autorke Jelene Ivanović, 17. jula u 20 sati.

"Dani kulture Temnića i Levča" u Donjem Krčinu biće održani od 17. do 19 jula. Program obuhvata likovnu koloniju "Zvona zavičaja" i izložbu fotografija "Srbija koja nestaje", Sabor istoričara "Levač i Temnić kroz vekove", književno popodne, kao i kulturno-umetnički program u porti Crkve Rođenja Presvete Bogorodice u Karanovcu, kaže direktorka Opštinske biblioteke Vileta Kaplarević.

Istog dana, 18. jula u 20 časova, u porti Crkve Preobraženja Gospodnjeg u Bačini biće organizovan "Dan Dragića M. Joksimovića".

Posetioce očekuje okrugli sto posvećen najnovijim saznanjima i aktuelnim projektima u istraživanju prošlosti Temnićkog kraja, uz učešće više istoričara i istraživača. Centralna tema skupa biće "Stvaranje i raspad Jugoslavije", a predavanje će održati master istorije Nikola Milenković iz Kruševca.

Foto: Kurir/Ž.M.

-Ljubitelji pisane reči doći će na svoje 24. jula u 20 časova, kada će na letnjoj sceni Opštinske biblioteke "Varvarin" biti priređeno književno veče Nine Simić. Tom prilikom biće predstavljene knjige "Kruševačka hronika" autorke Nine Simić, kao i dela "Stari Kruševljani" i "Moji sabesednici" autora Stanislava Saše Simića, uz muzički program u izvođenju Miroslava Marinkovića Kojice i Ljubiše Borovca Bokija, zaključuje direktorka.