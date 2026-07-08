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Adaptirano i prošireno odeljenje Dnevne onkološke bolnice obišli su gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković, direktor Zdravstvenog centra dr Nikola Popović i posebni savetnik ministra zdravlja dr Zoran Radovanović.

Gradonačelnik je istakao da lokalna samouprava sa Ministarstvom zdravlja čini sve da se na teritoriji grada Vranja poboljšaju uslovi zdravstvene zaštite za ceo Pčinjski okrug I da su zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srbije i donatorima, rekonstruisane prostorije Dnevne onkološke bolnice

"Podsetiću da je u prethodnom periodu Vlada Republike Srbije preko Ministarstva za javna ulaganja rekonstruisala skoro 13 hiljada kvadrata Opšte bolnice. Adaptacija ovih prostorija predstavlja kontinuitet u ulaganju u zdravstveni sistem, kako bi se poboljšali uslovi rada za zdravstvene radnike, a pre svega za lečenje naših pacijenata “, rekao je gradonačelnik", prenosi zvanični sajt grada Vranja.

"Na ovaj način, proširili smo postojeći fond i omogućili našim onkološkim pacijentima bolju zdravstvenu negu. Državno rukovodstvo stalno radi na poboljšanju uslova lečenja. Naglasio bih da već nekoliko godina u Vranju imamo onkološke konzilijume, lekare koji dolaze iz Kliničkog centra Niš", rekao je direktor Zdravstvenog centra dr Nikola Popović.

U Dnevnoj onkološkoj bolnici u Vranju u poslednjih šest godina evidentirano je oko 2.700 novoobolelih pacijenata

"Izuzetna je privilegija biti danas ovde, kada proširujemo kapacitete za onkološke pacijente u Dnevnoj onkološkoj bolnici. Naime, do sada smo imali sedam postelja, a na dnevnom nivou dajemo između 25 i 30 terapija. Nije bilo lako ni pacijentima ni osoblju. Nakon adaptacije, dobijamo 14 postelja što će umnogome olakšati sam proces davanja terapija. Svesni smo činjenice da se broj onkoloških pacijenata povećava. U poslednjih šest godina oko 2700 novoobolelih pacijenata je evidentirano u Dnevnoj onkološkoj bolnici. Poređenja radi, u 2020. godini imali smo 408 novoobolelih, dok taj broj u prošloj godini 502 registrovana pacijenta. Ipak, podaci pokazuju da je broj obolelih manji u odnosu na ostatak Srbije", rekao je Kosta Zdravković, načelnik Dnevne onkološke bolnice Zdravstvenog centra u Vranju.