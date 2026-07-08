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Za 79 nagrađenih osnovaca i srednjoškolaca, koji su na državnom, ili međunarodnom takmičenju osvojili neku od tri prve nagrade, a među njima je i 19 đaka generacije, od kojih njih osam ima nagrade sa takmičenja, priređen je svečani prijem u lozničkom Inovacionom centru.

Loznički učenici osvojili su 25 prvih nagrada, od toga 11 polaznici Regionalnog centra za talente, deset drugih i osamnaest trećih, iz različitih predmeta. Sedam učenika osvojilo je po dve, ili tri nagrade.

Najboljim i najtalentovanijih učenicima koji su na najlepši način predstavili Loznicu i Srbiju na brojnim takmičenjima, nagrade su uručili pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović i načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Tanja Glišić.

- Današnji dan je svojevrsna promocija znanja, uspeha i rezultata, onog najboljeg što naš grad ima, a to ste vi. Loznica je zavičaj velikana, grad koji je iznedrio veliki broj uspešnih ljudi u brojnim oblastima. Gledajući vas, uveren sam da ne moramo da brinemo za budućnost. Znanje je bogatstvo, znanje je kapital koji vam niko i nikada ne može uzeti. U svom gradu uvek ćete imati oslonac, podršku na putu sticanja novih znanja i daljeg usavršavanja – rekao je Jugović.