ZNANJE SE CENI I ISPLATI: Loznica nagradila 79 najboljih učenika - izdvojeno 865.000 dinara
Za 79 nagrađenih osnovaca i srednjoškolaca, koji su na državnom, ili međunarodnom takmičenju osvojili neku od tri prve nagrade, a među njima je i 19 đaka generacije, od kojih njih osam ima nagrade sa takmičenja, priređen je svečani prijem u lozničkom Inovacionom centru.
Loznički učenici osvojili su 25 prvih nagrada, od toga 11 polaznici Regionalnog centra za talente, deset drugih i osamnaest trećih, iz različitih predmeta. Sedam učenika osvojilo je po dve, ili tri nagrade.
Najboljim i najtalentovanijih učenicima koji su na najlepši način predstavili Loznicu i Srbiju na brojnim takmičenjima, nagrade su uručili pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović i načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Tanja Glišić.
- Današnji dan je svojevrsna promocija znanja, uspeha i rezultata, onog najboljeg što naš grad ima, a to ste vi. Loznica je zavičaj velikana, grad koji je iznedrio veliki broj uspešnih ljudi u brojnim oblastima. Gledajući vas, uveren sam da ne moramo da brinemo za budućnost. Znanje je bogatstvo, znanje je kapital koji vam niko i nikada ne može uzeti. U svom gradu uvek ćete imati oslonac, podršku na putu sticanja novih znanja i daljeg usavršavanja – rekao je Jugović.
On je naveo i da će gradska uprava nastaviti da nagrađuje i stipendira najbolje i da je Loznica grad u kome se isplati biti vredan i marljiv, u kome je znanje na ceni. Nagrađeni osnovci i srednjoškolci dobili su novčane nagrade, đaci generacije po 12.000 dinara, za osvojeno prvo mesto na takmičenju po 10.000, drugo 9.000 a za treće po 8.000 dinara. Učenici su dobili knjige, a đaci generacije i sezonske karte za gradski bazen. Ove godine je iz budžeta za jednokratno nagrađivanje najuspešnijih ukupno izdvojeno 865.000 dinara.