Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu obavile su u prethodna 24 sata ukupno 49 terenskih intervencija, od čega 24 tokom dana i 25 u noćnim satima.

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavljena su 42 pregleda odraslih osoba, 13 tokom dana i 29 tokom noći. Na javnim mestima bilo je ukupno 14 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa temperaturom, sa stresnim reakcijama i astmatičari. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa stomačnim tegobama i sa neurološkim problemima. - navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.