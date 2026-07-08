Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Opština Trstenik dobila je novu podršku od Ministarstva zaštite životne sredine za unapređenje sistema odlaganja otpada, što predstavlja značajan korak u daljem razvoju komunalnih usluga i zaštiti životne sredine.

- Naša opština organizuje sakupljanje smeća na celoj svojoj teritoriji – u svih 50 sela i na području gradskog naselja, zbog čega je ova podrška od posebnog značaja za još efikasnije i kvalitetnije upravljanje otpadom.

1/4 Vidi galeriju Novine u odlaganju otpada u Trsteniku Foto: Kurir/ Ž. M.

Dobra saradnja sa Mini starstvom zaštite životne sredine potvrđuje se i kroz realizaciju drugih zajedničkih aktivnosti, među kojima su pošumljavanje i projekti usmereni ka unapređenju kvaliteta vodosnabdevanja, što predstavlja jedan od narednih važnih prioriteta. Nastavljamo odgovorno i posvećeno da radimo na stvaranju boljih uslova za život svih građana opštine Trstenik, izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

Čelnica lokalne samouprave ove pomoravske opštine zahvalila se Ministarstvu na

poverenju i podršci i obećala intenzivniju aktivnost u zaštiti životne sredine u narednom periodu.