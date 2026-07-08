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Bešenovačko jezero, poznato i kao Beli kamen, tokom leta privlači brojne kupače iz Srema, Beograda i Novog Sada. Tirkizna voda i jedinstven ambijent nekadašnjeg kamenoloma čine ga jednim od najlepših prirodnih kutaka Fruške gore.

Ipak, reč je o divljem kupalištu, pa je oprez tokom boravka najvažniji.

Bešenovačko jezero, smešteno u podnožju Fruške gore, jedno je od najlepših prirodnih kupališta u Sremu. Nastalo je na mestu nekadašnjeg kamenoloma, a danas je prepoznatljivo po kristalno čistoj, tirkiznoj vodi i netaknutoj prirodi koja ga okružuje. Posetiocima su na raspolaganju kafići, ležaljke i suncobrani što boravak na jezeru čini prijatnijim tokom vrelih letnjih dana.

Foto: Youtube Printscreen

Tokom letnjih meseci Bešenovačko jezero postaje omiljena destinacija za odmor i osveženje. Zbog blizine većih gradova, ovde svakodnevno dolaze posetioci iz Beograda, Novog Sada, ali i drugih mesta u Srbiji, kako bi uživali u kupanju, sunčanju i prirodnom ambijentu koji ovo jezero čini jednim od najposećenijih izletišta u Sremu.

Ipak, važno je imati u vidu da je Bešenovačko jezero divlje kupalište.

Na ovoj lokaciji nema uređene plaže, spasilačke službe ni stalnog nadzora, zbog čega se kupačima preporučuje dodatni oprez i odgovorno ponašanje prilikom boravka u vodi.

Udaljeno je od Beograda 79km odnosno sat vožnje.