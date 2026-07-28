Slušaj vest

Nakon dugog čekanja i izvršenih svih strogih bezbednosnih provera, stakleni vidikovac na Kablaru kod Čačka biće otvoren u četvrtak tačno u podne, a već narednih dana primiće prve posetioce, ljubitelje prirode i dobrog pogleda.

Ovo je jedan od najlepših vidikovaca na Balkanu i nema sumnje da će privući ogroman broj turista.

- Ovo je dan koji smo svi sanjali, dugo čekali i izborili se zajedno za njega sa svojom državom. Mislim da će otvaranje mnogo uticati na razvoj naših sela, na to da će dolaziti više turista i da će sada čitava Evropa videti gde se Kablar nalazi. U eri društvenih mreža dobra fotografija je najbolja reklama, a vidikovac sa kog puca pogled na meandre Zapadne Morave je savršeno mesto, kaže za RINU meštanin.

1/9 Vidi galeriju Stakleni vidikovac na Kablaru Foto: Denis Čeković

Nakon sprovedenog tehničkog pregleda i kompletne procedure pred nadležnim institucijama, potvrđeno je da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom i važećim propisima, kao i da je bezbedan i podoban za korišćenje.

Nakon svih testiranja, provera, ispitivanja i dodatnih kontrola, potvrđeno je da je vidikovac spreman da dočeka posetioce.

- Vidikovac na Kablaru dobio je upotrebnu dozvolu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, čime su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za njegovu zvaničnu upotrebu, rekao je pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić.

Sa vidikovca se vide čak tri opštine, pogled seže ka Kraljevu, obuhvata dobar deo lučanskog kraja i požeške kotline, ali i visove prema Arilju.

Kablar je ovim dobio novu turističku razglednicu, a Zapadna Srbija još jedan razlog da bude nezaobilazna destinacija za sve koji vole prirodu, planinu, reku i vidike od kojih zastaje dah.